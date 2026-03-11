Πανδαισία: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)

Με τέσσερις αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία για τη φάση των «16» του Champions League.

Όλα τα γκολ της βραδιάς:

Την έσωσε ο Γιαμάλ

Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Αγγλία ανάμεσα στην Νιουκάστλ και την Μπαρτσελόνα, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 86’ με τον Μπαρνς, αλλά οι Μπλαουγκράνα απάντησαν στο 90+6’ με πέναλτι του Γιαμάλ και όλα πλέον θα κριθούν στη ρεβάνς της Βαρκελώνης.

Άνετη και ωραία η Ατλέτικο

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Ατλέτικο το παιχνίδι με την Τότεναμ, με τους Ροχιμπλάνκος να κερδίζουν εύκολα με 5-2. Γιορέντε (6’), Γκριεζμάν (14’), Άλβαρεζ (15’. 55′) και Λε Νορμάντ (22’) τα γκολ για τους γηπεδούχους, Πόρο (26’) και Σολάνκε (76′) τα αντίστοιχα για τους φιλοξενούμενους. Τυπική διαδικασία η ρεβάνς στο Λονδίνο, μετά την αποψινή νίκη των Μαδριλένων.

Σαρωτική η Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε στην Ιταλία την Αταλάντα με 6-1. Στάνισιτς στο 12’, Ολίσε στο 22’ και στο 64′, Γκνάμπρι στο 25’ και Τζάκσον στο 52′ και στο 67′ τα γκολ για τους Βαυαρούς, που πέρασαν ουσιαστικά από σήμερα στα προημιτελικά του Champions League. Πάσαλιτς στο 90+3′ το γκολ της τιμής για την ιταλική ομάδα.

Έκπληξη στην Πόλη

Στην Κωνσταντινούπολη, η Γαλατάσαραϊ έκανε την έκπληξη απέναντι στην Λίβερπουλ. Οι Τούρκοι ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και επικράτησαν με 1-0, χάρη στο γκολ του Λεμινά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στους «16»

Πρώτοι αγώνες

Τρίτη 10 Μαρτίου

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0

Αταλάντα – Μπάγερν 1-6

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1

Ατλέτικο – Τότεναμ 5-2

Τετάρτη 11 Μαρτίου

19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

22:00 Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ρεβάνς

Τρίτη 17 Μαρτίου

19:45 Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ

22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

Τετάρτη 18 Μαρτίου

19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ

22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

22:00 Μπάγερν – Αταλάντα

22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο