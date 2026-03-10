Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2: Άλμα πρόκρισης των «ροχιμπλάνκος», με μυθικό πρώτο ημίχρονο (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν καταιγιστική στο πρώτο παιχνίδι με την Τότεναμ για την φάση των 16 του Champions League και οι «ροχιμπλάνκος» διέλυσαν την ομάδα του Λονδίνου στο Μετροπολιτάνο με 5-2.

Έτσι οι Μαδριλένοι έκαναν άλμα πρόκρισης στην προημιτελική φάση του Champions League, με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε να πραγματοποιεί ονειρική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως η Ατλέτικο προηγήθηκε 4-0 στο 22’, εκμεταλλευόμενη τα μεγάλα προβλήματα των Spurs αλλά και τα δύο μεγάλα λάθη του γκολκίπερ των πρωτευουσιάνων, Αντονίν Κίνσκι.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό πως μετά το 3-0, ο Τούντορ έκανε αλλαγή τερματοφύλακα περνώντας στο ματς τον Βικάριο (17’).

Τεράστια λάθη του Κίνσκι και τέσσερα γκολ για την Ατλέτικο μέχρι το 22′

Η Ατλέτικο έκανε ότι ήθελε στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Γιορέντε στο έκτο λεπτό. Ο Κίνσκι προσπάθησε να πασάρει, γλίστρησε κι έκανε λάθος και στην εξέλιξη της φάσης οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ.





Ο Γκριεζμάν διπλασίασε τα τέρματα των Μαδριλένων στο 14’ κι ένα λεπτό αργότερα ο Άλβαρες δεν είπε όχι στο νέο τεράστιο λάθος του Κίνσκι, κάνοντας το 3-0 σε κενή εστία.





Οι «ροχιμπλάνκος» πέτυχαν και τέταρτο γκολ, αυτή την φορά με σκόρερ τον Λε Νορμάν στο 22’ και η κατάρρευση της Τότεναμ ήταν αδιανόητη. Το μόνο καλό για τους φιλοξενούμενους στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, ήταν το γκολ του Πόρο στο 26′, με το οποίο οι Λονδρέζοι μείωσαν σε 4-1.





Σίγουρα οι spurs βρίσκονται σε κακή κατάσταση αλλά το να δεχθούν τέσσερα γκολ σε 22 λεπτά σε παιχνίδι Champions League δεν το περίμενε ούτε ο πιο απαισιόδοξος οπαδός της ομάδας του Λονδίνου.





Το σκορ του ημιχρόνου ήταν 4-1, με την Ατλέτικο να κάνει φανταστική εμφάνιση κόντρα στην αγγλική ομάδα, έχοντας μάλιστα ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλα τέρματα.





Πέμπτο γκολ για τους «ροχιμπλάνκος»

Η Τότεναμ προσπάθησε να πετύχει δεύτερο γκολ για να ελπίζει στη ρεβάνς και στο 54′ ο Ριτσάρλισον έχασε μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, αλλά στο 55′ η Ατλέτικο πέτυχε και πέμπτο γκολ.

Ο Άλβαρες έκανε με ωραία προσπάθεια το 5-1 στο 55′ πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι. Οι Λονδρέζοι έκαναν το 5-2 στο 76′ με γκολ του Σολάνκε (μετά από λάθος του Όμπλακ) κι αυτό ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης.



Η Ατλέτικο πέτυχε μεγάλη νίκη κι έκανε άλμα πρόκρισης στα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.





Το «κλειδί» του ματς:

Η ισπανική ομάδα πέτυχε γκολ στο έκτο μόλις λεπτό της αναμέτρησης κι από την στιγμή που προηγήθηκε τόσο νωρίς όλα πήραν τον… δρόμο τους για τους «ροχιμπλάνκος».

Άλλαξε το ματς:

Το δεύτερο γκολ της Ατλέτικο, με σκόρερ τον Γκριεζμάν στο 14’, προκάλεσε την κατάρρευση των Λονδρέζων.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο γκολκίπερ της Τότεναμ, Κίνσκι είχε μεγάλη ευθύνη στο πρώτο γκολ της Ατλέτικο ενώ έκανε τεράστιο λάθος στο τρίτο γκολ των γηπεδούχων και ο Τούντορ τον αντικατέστησε μόλις στο 17’.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Ολλανδού, Γκοζουμπούγιουκ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

–

Σκόρερ: Γιορέντε 6’, Γκριεζμάν 14’ , Άλβαρες 15’ 55′ , Λε Νορμάν 22’ – Πόρο 26’, Σολάνκε 76′.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Όμπλακ, Πουμπίλ, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Σιμεόνε (68′ Σαρλόθ), Γιορέντε, Καρντόζο, Λούκμαν (68′ Μπάριος), Άλβαρες (73′ Γκονζάλες), Γκριεζμάν (81′ Κόκε).

ΤΟΤΕΝΑΜ: Κίνσκι (17’ Βικάριο), Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Πόρο, Σαρ, Γκρέι, Σπενς (83′ Σίμονς), Κόλο Μουανί (46′ Σολάνκε), Τελ (46′ Γκάλαχερ), Ριτσάρλισον (68′ Παλίνια).

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 18 Μαρτίου.