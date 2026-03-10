Η Μπάγερν ισοπέδωσε το Μπέργκαμο (1-6, vid)!!!

Μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της φετινής διοργάνωσης πραγματοποίησε η Μπάγερν Μονάχου στο Μπέργκαμο, «εξαφανίζοντας» εκτός έδρας την Αταλάντα με 6-1 στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του UEFA Champions League. Οι Βαυαροί κυριάρχησαν απόλυτα στο γήπεδο, επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά και ουσιαστικά μετέτρεψαν τη ρεβάνς σε τυπική διαδικασία.

Η ομάδα του Μονάχου μπήκε στο παιχνίδι με επιθετική διάθεση και δεν άργησε να ανοίξει το σκορ. Μόλις στο 12ο λεπτό, ο Γιόζιπ Στάνισιτς εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας της Αταλάντα και με δυνατή προσπάθεια έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η πίεση της Μπάγερν συνεχίστηκε και δέκα λεπτά αργότερα ήρθε το δεύτερο χτύπημα. Στο 22’, ο Μάικλ Ολίσε βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 0-2, «παγώνοντας» το Μπέργκαμο.

Πριν προλάβουν οι Ιταλοί να συνέλθουν, η γερμανική ομάδα πέτυχε και τρίτο γκολ. Στο 25’, ο Σερζ Γκνάμπρι εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα και την κάθετη ανάπτυξη των Βαυαρών, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια ακόμη υποδειγματική επιθετική προσπάθεια για το 0-3.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε. Η Αταλάντα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η Μπάγερν διατήρησε τον έλεγχο και συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες.

Τρόμος και στο δεύτερο μέρος

Στο 52ο λεπτό, ο Τζάκσον ανέβασε ακόμη περισσότερο τον δείκτη του σκορ, γράφοντας το 0-4 και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική ανωτερότητα της γερμανικής ομάδας.

Η κυριαρχία των Βαυαρών ολοκληρώθηκε με δύο ακόμη γκολ. Στο 64’, ο Ολίσε πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και το πέμπτο της Μπάγερν, ενώ στο 67’ ο Τζαμάλ Μουσιάλα διαμόρφωσε το τελικό 0-6, ολοκληρώνοντας μια πραγματική επίδειξη δύναμης. Θα μπορούσαν κι άλλα γκολ οι Γερμανοί, αλλά στο τελευταίο εικοσάλεπτο πάτησαν φρένο.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πάσαλιτς πέτυχε το γκολ της τιμής για τους «Μπεργκαμάσκι» μειώνοντας στο τελικό 1-6.

Η βαριά ήττα αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα βράδια της Αταλάντα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ η Μπάγερν απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι παραμένει από τις πιο ισχυρές ομάδες της Ευρώπης.

Με το εντυπωσιακό 6-1 στο Μπέργκαμο, οι Γερμανοί έχουν ήδη «σφραγίσει» την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Για την Αταλάντα, η αποστολή στη Γερμανία θα μοιάζει πλέον περισσότερο με προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας της, απέναντι σε μια Μπάγερν που έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και με επιθετική αποτελεσματικότητα που τρομάζει.

Αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά που μια ομάδα σκοράρει έξι γκολ εκτός έδρας εναντίον ιταλικής ομάδας σε διοργάνωση της UEFA. Η προηγούμενη περίπτωση ήταν η νίκη της… Μπάγερν με 7-1 επί της Ρόμα στη φάση των ομίλων του Champions League της σεζόν 2014/15.

Αυτή είναι η 30ή φορά που η Μπάγερν σκοράρει πέντε ή περισσότερα γκολ σε έναν αγώνα του UEFA Champions League – περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Η Μπαρτσελόνα το έχει καταφέρει 26 φορές, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να το έχει πετύχει 25 φορές.

Περίπατος το ματς για τον Νορβηγό διαιτητή Εσπεν Εσκας.

Στα προημιτελικά η Μπάγερν θα αντιμετωπίσει το νικητή του Ρεάλ – Σίτι.

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεσέκι, Τζαπακόστα (67’ Μπελανόβα), Χίεν, Κολασίνατς (55’ Αχανόρ), Μπερνασκόνι, Σουλεμάνα (73’ Σάμαρτζιτς), Ντε Ρόουν, Πάσαλιτς, Ζαλέφσκι (55’ Μούσα), Κρστόβιτς, Σκαμάκα (46’ Τζιμσίτι)

ΜΠΑΓΕΡΝ: Ούρμπιγκ, Στάνισιτς (86′ Στάνιτσιτς), Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ (46’ Ντεϊβις, 71’ Μπίσοφ), Κίμιχ, Πάβλοβιτς (68’

Γκορέτσκα), Ολίσε, Γκνάμπρι (46’ Μουσιάλα), Λουίς Ντίας, Τζάκσον