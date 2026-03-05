UEFA Champions League: Επιστρέφει στο MEGA με το μεγάλο ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

Η κρίσιμη μάχη των «16» του UEFA Champions League παίζει στο MEGΑ!

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 22:00, το MEGA φέρνει στη μικρή οθόνη έναν αγώνα με ξεκάθαρα χαρακτηριστικά τελικού, ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι στην πρώτη τους αναμέτρηση για τους «16» του UEFA Champions League.

Για πέμπτη διαδοχική χρονιά, οι δύο κορυφαίες ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη νοκ-άουτ φάση. Η «βασίλισσα» της Ευρώπης, η Ρεάλ Μαδρίτης του Άλβαρο Αρμπελόα, υποδέχεται στο εμβληματικό «Σαντιάγο Μπερναμπέου», τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα, σε μια βραδιά που προμηνύεται εκρηκτική, γεμάτη πάθος και ποιότητα μεγάλου ευρωπαϊκού ραντεβού.

Τον αγώνα περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.

Από τις 21:00, η Pre-Game εκπομπή βάζει το κοινό στο κλίμα του σπουδαίου ποδοσφαιρικού ματς, μεταφέροντας όλες τις τελευταίες ειδήσεις και την αναλυτική προσέγγιση του αγώνα. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η Post-Game εκπομπή παίρνει τη σκυτάλη με τις πρώτες δηλώσεις των πρωταγωνιστών, εμπεριστατωμένο σχολιασμό και εκτενές ρεπορτάζ από τα υπόλοιπα παιχνίδια της φάσης των «16».

Τις εκπομπές παρουσιάζουν ο Παναγιώτης Περπερίδης, ο Μένιος Σακελλαρόπουλος και ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

Μια ακόμα δυνατή ευρωπαϊκή μάχη, με μεγάλους αστέρες και μοναδικές συγκινήσεις, παίζει δυνατά στο MEGA.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΣΤΙΣ 22:00

POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00

#UCLMegaTV