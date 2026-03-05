Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
UEFA Champions League: Επιστρέφει στο MEGA με το μεγάλο ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
05 Μαρτίου 2026, 13:00

UEFA Champions League: Επιστρέφει στο MEGA με το μεγάλο ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου, το MEGA μας ταξιδεύει στη Μαδρίτη για το κορυφαίο ευρωπαϊκό ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Μάντσεστερ Σίτι για τους «16» του UEFA Champions League.

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Η κρίσιμη μάχη των «16» του UEFA Champions League παίζει στο MEGΑ!

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 22:00, το MEGA φέρνει στη μικρή οθόνη έναν αγώνα με ξεκάθαρα χαρακτηριστικά τελικού, ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι στην πρώτη τους αναμέτρηση για τους «16» του UEFA Champions League.

Για πέμπτη διαδοχική χρονιά, οι δύο κορυφαίες ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη νοκ-άουτ φάση. Η «βασίλισσα» της Ευρώπης, η Ρεάλ Μαδρίτης του Άλβαρο Αρμπελόα, υποδέχεται στο εμβληματικό «Σαντιάγο Μπερναμπέου», τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα, σε μια βραδιά που προμηνύεται εκρηκτική, γεμάτη πάθος και ποιότητα μεγάλου ευρωπαϊκού ραντεβού.

Τον αγώνα περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.

Από τις 21:00, η Pre-Game εκπομπή βάζει το κοινό στο κλίμα του σπουδαίου ποδοσφαιρικού ματς, μεταφέροντας όλες τις τελευταίες ειδήσεις και την αναλυτική προσέγγιση του αγώνα. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η Post-Game εκπομπή παίρνει τη σκυτάλη με τις πρώτες δηλώσεις των πρωταγωνιστών, εμπεριστατωμένο σχολιασμό και εκτενές ρεπορτάζ από τα υπόλοιπα παιχνίδια της φάσης των «16».

Τις εκπομπές παρουσιάζουν ο Παναγιώτης Περπερίδης, ο Μένιος Σακελλαρόπουλος και ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

Μια ακόμα δυνατή ευρωπαϊκή μάχη, με μεγάλους αστέρες και μοναδικές συγκινήσεις, παίζει δυνατά στο MEGA.

YouTube thumbnail

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΣΤΙΣ 22:00
POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00

#UCLMegaTV

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Media
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
05.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη, τις 35 Σαρακοστιανές και Πασχαλινές συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50
04.03.26

«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50

Το MEGA, παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, από σήμερα, Τετάρτη 4 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα μεταδίδει καθημερινά στις 13:50 την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Tο MEGA στη Μέση Ανατολή» με την Νίκη Λυμπεράκη.

Σύνταξη
Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα: Το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
04.03.26

Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα: Το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα - 35 Νόστιμες Συνταγές».

Σύνταξη
The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα
03.03.26

The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα

Το επιτυχημένο παιχνίδι The Chase κέρδισε τους τηλεθεατές τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή του για τη φετινή σεζόν στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σύνταξη
Η αδύνατη ειρήνευση
05.03.26

Η αδύνατη ειρήνευση

Η ασφάλεια και η ειρήνευση παρουσιάζονται ως κομβικές έννοιες του πολιτικού λεξιλογίου, αν και οδηγούν σε περισσότερο φόβο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας
05.03.26

Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας

«Δόθηκε το «πράσινο φως» του Υπουργείου Υποδομών για την εκκίνηση κατασκευής του νέου Διοικητηρίου στη Σοχιά.

Σύνταξη
Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
05.03.26

Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Οι απολογισμοί νεκρών που έχουν έως τώρα ανακοινωθεί από τις εμπλεκόμενες χώρες έως τις 5 Μαρτίου, την έκτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν

Σύνταξη
Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη
05.03.26

Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

«Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τονίζει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού

Σύνταξη
Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)
05.03.26

Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)

Η Super League οδεύει προς την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και έχει ενδιαφέρον η βαθμολογία συγκριτικά με πέρσι – Οι κερδισμένοι Ολυμπιακός και ΑΕΚ το +10 του ΠΑΟΚ, και ο μεγάλος… χαμένος

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αλβανία: Η πρώτη ψηφιακή υπουργός στο… εδώλιο
05.03.26

Η πρώτη ψηφιακή υπουργός της Αλβανίας στο… εδώλιο

Η Αλβανίδα ψηφιακή υπουργός Diella έχει την εικόνα και τη φωνή της ηθοποιού Ανίλα Μπίσα - Η ίδια, ωστόσο, δεν έδωσε ποτέ τη συγκατάθεσή της και τώρα κινείται νομικά κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
05.03.26

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας – Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960
05.03.26

Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας - Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960

Μέσα στα τελευταία έξι χρόνια οι τέσσερις πιο ζεστοί χειμώνες στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του meteo - Φέτος, υπήρξαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κυρίως στις αρχές έως μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
