Προειδοποίηση ΕΟΦ για τις παράνομες διαφημίσεις φαρμάκων για αδυνάτισμα
Επαγγελματίες υγείας και διασημότητες διαφημίζουν φάρμακα GLP-1 για αδυνάτισμα που δεν έχουν λάβει καν άδεια κυκλοφορίας.
- Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας
- Βρέθηκε το ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα - Είχε κλαπεί από το Κρατικό Νίκαιας
- Συναγερμός στην Κρήτη: Πήγαν για ψάρεμα και βρήκαν νάρκη στα βράχια
- Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Οι διαφημίσεις συνταγογραφούμενων και πειραματικών φαρμάκων απαγορεύεται, υπενθυμίζει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, καταγγέλλοντας διαδικτυακές διαφημίσεις με «επαγγελματίες υγείας και διάσημα πρόσωπα» που προωθούν σκευάσματα για αδυνάτισμα.
Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για φάρμακα που δεν έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας. Επιτήδειοι εκμεταλλεύονται το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για τους αγωνιστές GLP-1, θεραπείες που συνήθως χορηγούνται με ένεση και προσφέρουν σημαντική απώλεια βάρους.
Όπως επισημαίνει ο ΕΟΦ, η απαγόρευση ισχύει ακόμα και για διαφημίσεις που δεν αναφέρονται σε ονόματα προϊόντων αλλά τη δραστική ουσία τους. Η ενημέρωση του κοινού για θέματα υγείας επιτρέπεται μόνο σε γενικό πλαίσιο χωρίς αναφορά σε σκευάσματα.
Η ανακοίνωση προειδοποιεί το κοινό και για τα παράνομα δίκτυα διανομής φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, έπειτα από ανάλογες προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και επιχειρήσεις της Interpol για την κατάσχεση παράνομων σκευασμάτων.
«Με αφορμή την εκτεταμένη προβολή στο διαδίκτυο σκευασμάτων για την απώλεια βάρους, από επαγγελματίες υγείας ή/και διάσημα άτομα, υπό το πρόσχημα της ενημέρωσης, ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι απαγορεύεται απολύτως η απευθυνόμενη στο κοινό άμεση και έμμεση διαφήμιση συνταγογραφούμενων σκευασμάτων ή η διαφήμισή τους με αναφορά στη δραστική ουσία τους» ανέφερε ο ΕΟΦ.
«Εφιστάται η προσοχή ιδιαίτερα στο καταναλωτικό κοινό για τους σοβαρούς κινδύνους δημόσιας υγείας που συνεπάγεται η κάθε μορφής παράνομη προβολή από επαγγελματίες υγείας και διάσημα/επιδραστικά άτομα στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο των συνταγογραφούμενων και υπό έρευνα φαρμάκων της παραπάνω κατηγορίας, καθώς και η προμήθειά τους από παράνομα δίκτυα διανομής ή η προμήθεια μη αδειοτημένων φαρμάκων».
- Η γη της ελιάς: Έρχεται η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων
- Κρήτη: Ξεκινά η διαδικασία αφύπνισης για την 3χρονη που κακοποιήθηκε
- Το t-shirt «Foxes» του Κερτ Κομπέιν βγαίνει στο «σφυρί»
- «Θερμικός θόλος» στην Ευρώπη: Πόσο θα επηρέασε την Ελλάδα – Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες
- Η Μπαρτσελόνα πάει για το «μπαμ» με Ζέλικο Ομπράντοβιτς
- «Οι Γκερίλλες» της Μονίκ Βιττίγκ: ένα επικό φεμινιστικό κολλάζ
- Η ασφάλεια στην πράξη: Με επίκεντρο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών
- «Οι Αθώοι»: Συγκλονιστικές εξελίξεις στο τελευταίο επεισόδιο στο MEGA
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις