Επιστροφή με… ματσάρες στα «αστέρια» – Όλο το πρόγραμμα στους «16» του Champions League
Ξανά στα… αστέρια οι ομάδες, με την φάση των «16» του Champions League να ξεκινά απόψε (10/3) – Αναλυτικά το πρόγραμμα
Το Champions League επιστρέφει με την φάση των «16» να κάνει… σέντρα απόψε με τέσσερα ματς.
Στο πρώτο χρονικά ματς, η Γαλατασαράι φιλοξενεί τη Λίβερπουλ (19:45), ενώ στα βραδινά ματς των 22:00, η Αταλάντα υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου, η Νιουκάστλ τη Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο την Τότεναμ.
Τα ζευγάρια και το πρόγραμμα των 16 του Champions League
Τρίτη 10 Μαρτίου
19:45 Γαλατασαράι – Λίβερπουλ
22:00 Αταλάντα – Μπάγερν
22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
22:00 Ατλέτικο – Τότεναμ
Τετάρτη 11 Μαρτίου
19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
22:00 Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ
Ρεβάνς
Τρίτη 17 Μαρτίου
19:45 Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ
22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν
Τετάρτη 18 Μαρτίου
19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ
22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
22:00 Μπάγερν – Αταλάντα
22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά
Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι Vs Γαλατασαράι – Λίβερπουλ (Ζευγάρι 1)
Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι Vs Αταλάντα – Μπάγερν (Ζευγάρι 2)
Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα Vs Ατλέτικο – Τότεναμ (Ζευγάρι 3)
Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Vs Λεβερκούζεν – Άρσεναλ (Ζευγάρι 4)
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2)
Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4)
Ο τελικός
30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης
