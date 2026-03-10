Επιστροφή με… ματσάρες στα «αστέρια» – Όλο το πρόγραμμα στους «16» του Champions League

Το Champions League επιστρέφει με την φάση των «16» να κάνει… σέντρα απόψε με τέσσερα ματς.

Στο πρώτο χρονικά ματς, η Γαλατασαράι φιλοξενεί τη Λίβερπουλ (19:45), ενώ στα βραδινά ματς των 22:00, η Αταλάντα υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου, η Νιουκάστλ τη Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο την Τότεναμ.

Τα ζευγάρια και το πρόγραμμα των 16 του Champions League

Τρίτη 10 Μαρτίου

19:45 Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

22:00 Αταλάντα – Μπάγερν

22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

22:00 Ατλέτικο – Τότεναμ

Τετάρτη 11 Μαρτίου

19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

22:00 Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ

Ρεβάνς

Τρίτη 17 Μαρτίου

19:45 Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ

22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

Τετάρτη 18 Μαρτίου

19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ

22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

22:00 Μπάγερν – Αταλάντα

22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι Vs Γαλατασαράι – Λίβερπουλ (Ζευγάρι 1)

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι Vs Αταλάντα – Μπάγερν (Ζευγάρι 2)

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα Vs Ατλέτικο – Τότεναμ (Ζευγάρι 3)

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Vs Λεβερκούζεν – Άρσεναλ (Ζευγάρι 4)

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2)

Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4)

Ο τελικός

30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης