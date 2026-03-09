Με αφορμή την επανέναρξη του Champions League με τη φάση των «16» αυτή την εβδομάδα η «A BOLA» παρουσιάζει αφιέρωμα με τους 30 ποδοσφαιριστές που έχουν τις περισσότερες τελικές προσπάθειες στη φετινή διοργάνωση μέχρι στιγμής.

Μεταξύ των κορυφαίων ονομάτων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως οι Εμπαπέ (45 τελικές, 24 στην εστία, 13 γκολ) και Βινίσιους (35 τελικές, 11 στην εστία, 3 γκολ) της Ρεάλ, Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα (21 τελικές, 8 στην εσία, 3 γκολ), Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι (28 τελικές, 15 στην εστία, 7 γκολ) Κέιν της Μπάγερν (29 τελικές, 15 στην εστία, 8 γκολ) και Βιτίνια της Παρί (33 τελικές, 12 στην εστία, 5 γκολ), συμπεριλαμβάνονται και τρεις παίκτες με ελληνικό ενδιαφέρον.

Οι δύο είναι Έλληνες και ο τρίτος παίκτης του Ολυμπιακού. Για τον τελευταίο μιλάμε προφανώς για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον διεθνή Μαροκινό να έχει 25 τελικές προσπάθειες, τις 10 στην εστία και δύο τέρματα.

Από εκεί και πέρα ο ένας Έλληνας είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα, ο οποίος υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο έχει φέτος στο Champions League 21 τελικές, πέντε στην εστία και 2 γκολ.

Ο άλλος Έλληνας είναι ο Χρήστος Τζόλης της Κλαμπ Μπριζ με 27 τελικές, 11 εκ των οποίων στην εστία και επίσης δύο τέρματα.

Από εκεί και πέρα η μεγάλη πορτογαλική ιστοσελίδα κάνει ειδική αναφορά στην αποτελεσματικότητα του Άντονι Γκόρντον της Νιουκάστλ, καθώς ο 25χρονος Άγγλος εξτρέμ των «ανθρακωρύχων» από τις 25 τελικές που έχει, οι 14 είναι στην εστία (δηλαδή ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό), ενώ έχει βρει 10 φορές δίχτυα!

