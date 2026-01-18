Τζόλης και Καρέτσας στο «στόχαστρο» της Νάπολι

Ενδιαφέρον της Νάπολι για τον Χρήστο Τζόλη, αναφέρει δημοσίευμα βελγικού μέσου, το οποίο επικαλείται τη γνωστή ιταλική ιστοσελίδα Gazzetta Dello Sport.

Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι «παρτενοπέι» έχουν βάλει στο κάδρο τον Έλληνα διεθνή, αλλά η Μπριζ δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει τον Τζόλη στα μέσα της σεζόν, παρά μόνο αν υπάρξει κάποια πρόταση – μαμούθ.

Η Μπριζ ορίζει ως ποσό εκκίνησης για πιθανή μεταγραφή του παίκτη, τα 40 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μπόνους.

Σχετικά με το ενδιαφέρον της Νάπολι για τον Τζόλη, το σύνολο του Κόντε είναι απογοητευμένο με τις επιδόσεις του Λανγκ και η διοίκηση εξετάζει το σενάριο μίας νέας μεταγραφής, καθώς όπως όλα δείχνουν ο Ολλανδός εξτρέμ θα αποχωρήσει από την ομάδα.

Στο «κόλπο» και για Καρέτσα η Νάπολι

Η Νάπολι όμως φαίνεται πως εκτός από τον Τζόλη κοιτάζει και την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα που αγωνίζεται κι εκείνος στο Βέλγιο και την Γκενκ, αλλά και στην Εθνική Ελλάδας.

Ο Καρέτσας είναι μια από τις κορυφαίες περιπτώσεις στην Ευρώπη και ήδη τον παρακολουθούν πολλές ομάδες, με τους «παρτενοπέι» να είναι διατεθειμένοι να κάνουν την προσπάθεια τους για να τον αποκτήσουν από την Γκενκ.