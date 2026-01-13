Τζόλης: «Θέλω να παίξω σε ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα ή η Λίβερπουλ»

Ο Χρήστος Τζόλης μίλησε σε βελγικό μέσο και αναφέρθηκε στα όνειρά του και τους στόχους του, καθώς υπογράμμισε ότι θα ήθελε να αγωνιστεί σε μία κορυφαία ομάδα όπως είναι η Μπαρτσελόνα ή η Λίβερπουλ.

Ο 23χρονος επιθετικός είπε χαριτολογώντας, ότι σε περίπτωση που θα δεχόταν κάποια σοβαρή πρόταση θα άφηνε την Κλαμπ Μπριζ και φυσικά, το σενάριο αυτό θα εξέταζε μόνο για κάποια ομάδα από το «πάνω ράφι».

Ακόμη, στη συνέντευξή του, ο Τζόλης εξέφρασε τη «δίψα» που έχει για να κατακτήσει τίτλο με την Μπριζ.

Όσα είπε ο Τζόλης:

«Θέλω να παίξω σε μια κορυφαία ομάδα. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Δεν γνωρίζω κανένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, οπότε δεν το σκέφτομαι καν. Ίσως εσείς γνωρίζετε περισσότερα από εμένα.

Θα ήθελα να κερδίσω πρώτα τον τίτλο εδώ, αν και ποτέ δεν ξέρεις, οπότε δεν μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι θα μείνω αυτόν τον χειμώνα. Αν έρθει μια τρελή ομάδα, όπως η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ… Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί τον χειμώνα.»