Σίγουρος ο Τζόλης: «Έχω πιθανότητες να κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»
Ο Χρήστος Τζόλης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι μπορεί στο τέλος της χρονιάς να κερδίσει το Χρυσό Παπούτσι στο Βέλγιο.
- Ένας serial killer, 5 νεκροί φοιτητές και η ιστορία πίσω από τη ταινία «Scream» - Η ιστορία του Ντάνι Ρόλινγκ
- Ποιους βάζει στο «στόχαστρο» η ΑΑΔΕ – Έρχονται χιλιάδες έλεγχοι
- Οδηγούσε μεθυσμένη ηλεκτρικό ποδήλατο και συνελήφθη - Της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ
- Σε αμόκ 54χρονη - Έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα
Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στη Μπριζ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
O Έλληνας επιθετικός έχει φτάσει αισίως τα 11 γκολ και 15 ασίστ σε 30 συμμετοχές στη Μπριζ λίγο με το που ολοκληρώθηκε το 2025, προδιαγράφοντας τη δυνατότητα να ξεπεράσει τις απίθανες περσινές του επιδόσεις, όπου είχε κλείσει τη σεζόν με 21 γκολ και 16 ασίστ σε 56 αγώνες.
Σε βίντεο που ανήρτησε στο βελγικό «Dazn», ο Χρήστος Τζόλης συζήτησε με τον συμπαίκτη του Ρόμεο Βερμάντ, τις πιθανότητες που έχει για να κερδίσει το Χρυσό Παπούτσι στο πρωτάθλημα του Βελγίου για τη χρονιά που μας πέρασε.
🤔 | Christos Tzolis est-il le grand favori pour le Soulier d’Or ? 🥇🇬🇷 pic.twitter.com/x4FZcNYZJH
— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 5, 2026
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χρήστος Τζόλης:
«Αν δεν κερδίσει αυτός το Χρυσό Παπούτσι, τότε δεν ξέρω αλήθεια», ανέφερε αρχικά ο Βερμάντ για να του απαντήσει ο Τζόλης: «Ποτέ δεν ξέρεις. Νιώθω όμως ότι έχω αρκετές πιθανότητες για να το κερδίσω. Αυτό μπορώ να το πω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις».
«Αν κοιτάξεις τη χρονιά που πέρασε —στατιστικά, επιρροή στο παιχνίδι, τρεξίματα… πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα— για μένα θα ήταν τρέλα αν δεν κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα», συμπλήρωσε ο Βερμάντ, ο οποίος είπε πως θέλει από τον Τζόλη να του κεράσει ένα ποτήρι σαμπάνιας σε περίπτωση κατάκτησης Χρυσού Παπουτσιού, ο νικητής του οποίου θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Κυριακή (11/1).
«Θα το γιορτάσουμε ωραία. Αν θα πιω ένα ποτήρι σαμπάνια; Ίσως. Η μητέρα μου θα είναι εκεί, οπότε δεν ξέρω ακόμη», κατέληξε ο διεθνής μεσοεπιθετικός.
- Τέλος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ρούμπεν Αμορίμ
- Επιστροφή Νίκο Μίχιτς στη Ρεάλ Μαδρίτης για να μπει φρένο στο κύμα τραυματισμών
- Ο Γιαμάλ παρέλαβε το βραβείο «Μαραντόνα» με δώρο ένα Bugatti Tourbillon – Η αξία του πανάκριβου ρολογιού (pic)
- Πότε αναμένεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Τζόουνς
- Σίγουρος ο Τζόλης: «Έχω πιθανότητες να κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»
- Έξαλλος με τον Αμορίμ ο γιος του Σκόουλς: «Φύγε από εδώ άχρηστε ηλίθιε, είσαι σαν τον Μουρίνιο»
- Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς!
- Ένταση στο Κινγκς – Μπακς με Σρέντερ και Αντετοκούνμπο – Η… επέμβαση του Θανάση (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις