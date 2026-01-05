sports betsson
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Σίγουρος ο Τζόλης: «Έχω πιθανότητες να κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»
Ποδόσφαιρο 05 Ιανουαρίου 2026 | 10:46

Σίγουρος ο Τζόλης: «Έχω πιθανότητες να κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

Ο Χρήστος Τζόλης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι μπορεί στο τέλος της χρονιάς να κερδίσει το Χρυσό Παπούτσι στο Βέλγιο.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στη Μπριζ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

O Έλληνας επιθετικός έχει φτάσει αισίως τα 11 γκολ και 15 ασίστ σε 30 συμμετοχές στη Μπριζ λίγο με το που ολοκληρώθηκε το 2025, προδιαγράφοντας τη δυνατότητα να ξεπεράσει τις απίθανες περσινές του επιδόσεις, όπου είχε κλείσει τη σεζόν με 21 γκολ και 16 ασίστ σε 56 αγώνες.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο βελγικό «Dazn», ο Χρήστος Τζόλης συζήτησε με τον συμπαίκτη του Ρόμεο Βερμάντ, τις πιθανότητες που έχει για να κερδίσει το Χρυσό Παπούτσι στο πρωτάθλημα του Βελγίου για τη χρονιά που μας πέρασε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χρήστος Τζόλης:

«Αν δεν κερδίσει αυτός το Χρυσό Παπούτσι, τότε δεν ξέρω αλήθεια», ανέφερε αρχικά ο Βερμάντ για να του απαντήσει ο Τζόλης: «Ποτέ δεν ξέρεις. Νιώθω όμως ότι έχω αρκετές πιθανότητες για να το κερδίσω. Αυτό μπορώ να το πω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις».

«Αν κοιτάξεις τη χρονιά που πέρασε —στατιστικά, επιρροή στο παιχνίδι, τρεξίματα… πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα— για μένα θα ήταν τρέλα αν δεν κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα», συμπλήρωσε ο Βερμάντ, ο οποίος είπε πως θέλει από τον Τζόλη να του κεράσει ένα ποτήρι σαμπάνιας σε περίπτωση κατάκτησης Χρυσού Παπουτσιού, ο νικητής του οποίου θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Κυριακή (11/1).

«Θα το γιορτάσουμε ωραία. Αν θα πιω ένα ποτήρι σαμπάνια; Ίσως. Η μητέρα μου θα είναι εκεί, οπότε δεν ξέρω ακόμη», κατέληξε ο διεθνής μεσοεπιθετικός.

Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Μεταφορές
Αεροδρόμια: Κατεπείγουσα εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ

Αεροδρόμια: Κατεπείγουσα εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»
Euroleague 05.01.26

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»

Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Μπάρναμπας Βάργκα
Ποδόσφαιρο 04.01.26

ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Μπάρναμπας Βάργκα

Το βράδυ της Κυριακής ο Μπάρναμπας Βάργκα έφτασε στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φερεντσβάρος στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Τραμπ: Σε «πήλινα πόδια» στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα
Αυταπάτες 05.01.26

Σε «πήλινα πόδια» στέκει το σχέδιο Τραμπ για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας - Τα εμπόδια και τα ρίσκα

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν ξανά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους - Τα σχέδια τους φαίνονται σωστά επί χάρτου, τα διαψεύδει η επαφή με την πραγματικότητα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
Βαρόμετρο 05.01.26

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βενεζουέλα: Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ατραπός»
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα - «Επικίνδυνη ατραπός»

Η φράση του πρωθυπουργού «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» αναφορικά με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Μαδούρο: Πρώτη εμφάνιση σήμερα μετά την απαγωγή του στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης —
Κόσμος 05.01.26

Σήμερα η πρώτη εμφάνιση Μαδούρο μετά την απαγωγή του - Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Ο Νικολάς Μαδούρο και προσφάτως η σύζυγός του κατηγορούνται από δικαστικές αρχές των ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών - Ποια θα είναι η αντίδραση του πρόεδρου της Βενεζουέλας στη δίκη παρωδία

Σύνταξη
Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ
Το σήκωσε 05.01.26

Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ

Ο 30χρονος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν ο μεγάλος νικητής στα Critics Choice Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, απέναντι σε μεγάλα ονόματα της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Agro-in 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κίνα: Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» – «Καρφί» για ΗΠΑ
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 05.01.26

Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» - «Καρφί» για ΗΠΑ

Η Κίνα έχει ζητήσει την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο - Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, πάντως, στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική

Στο Φανάρι μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει των Θεοφανίων, λίγες ώρες μετά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική, με αιχμή τη δήλωση Μητσοτάκη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades
English edition 05.01.26

Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades

As farmers threaten nationwide highway closures, the government weighs new concessions alongside fines and administrative penalties, signaling that patience with prolonged blockades is running out

Σύνταξη
