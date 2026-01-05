Σίγουρος ο Τζόλης: «Έχω πιθανότητες να κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στη Μπριζ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

O Έλληνας επιθετικός έχει φτάσει αισίως τα 11 γκολ και 15 ασίστ σε 30 συμμετοχές στη Μπριζ λίγο με το που ολοκληρώθηκε το 2025, προδιαγράφοντας τη δυνατότητα να ξεπεράσει τις απίθανες περσινές του επιδόσεις, όπου είχε κλείσει τη σεζόν με 21 γκολ και 16 ασίστ σε 56 αγώνες.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο βελγικό «Dazn», ο Χρήστος Τζόλης συζήτησε με τον συμπαίκτη του Ρόμεο Βερμάντ, τις πιθανότητες που έχει για να κερδίσει το Χρυσό Παπούτσι στο πρωτάθλημα του Βελγίου για τη χρονιά που μας πέρασε.

🤔 | Christos Tzolis est-il le grand favori pour le Soulier d’Or ? 🥇🇬🇷 pic.twitter.com/x4FZcNYZJH — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 5, 2026

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χρήστος Τζόλης:

«Αν δεν κερδίσει αυτός το Χρυσό Παπούτσι, τότε δεν ξέρω αλήθεια», ανέφερε αρχικά ο Βερμάντ για να του απαντήσει ο Τζόλης: «Ποτέ δεν ξέρεις. Νιώθω όμως ότι έχω αρκετές πιθανότητες για να το κερδίσω. Αυτό μπορώ να το πω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις».

«Αν κοιτάξεις τη χρονιά που πέρασε —στατιστικά, επιρροή στο παιχνίδι, τρεξίματα… πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα— για μένα θα ήταν τρέλα αν δεν κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα», συμπλήρωσε ο Βερμάντ, ο οποίος είπε πως θέλει από τον Τζόλη να του κεράσει ένα ποτήρι σαμπάνιας σε περίπτωση κατάκτησης Χρυσού Παπουτσιού, ο νικητής του οποίου θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Κυριακή (11/1).

«Θα το γιορτάσουμε ωραία. Αν θα πιω ένα ποτήρι σαμπάνια; Ίσως. Η μητέρα μου θα είναι εκεί, οπότε δεν ξέρω ακόμη», κατέληξε ο διεθνής μεσοεπιθετικός.