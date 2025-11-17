«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»
Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις φέτος με την Κλαμπ Μπριζ, αλλά και την Εθνική, με αποτέλεσμα αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες να παρακολουθούν «στενά» την πορεία του.
Η καλή παρουσία του Χρήστου Τζόλη τη φετινή σεζόν τόσο με την Κλαμπ Μπριζ όσο και με την Εθνική ομάδα έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών και σημαντικών ομάδων του ποδοσφαιρικού στερεώματος της Ευρώπης.
Ο δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, συνεργάτης μεγάλων ειδησεογραφικών πρακτορείων όπως το ESPN και το BBC, με ανάρτησή του στο Twitter υποστηρίζει πως o 23χρονος, πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο στόχαστρο τεσσάρων αγγλικών ομάδων, συγκεκριμένα των Άστον Βίλα, Τότεναμ, Γουέστ Χαμ, Κρίσταλ Πάλας και μιας γερμανικής της Ντόρτμουντ.
Να σημειώσουμε πως το συμβόλαιο του Τζόλη με την Κλαμπ Μπριζ ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2029, φέτος έχει σημειώσει οκτώ γκολ και έχει μοιράσει εννέα ασίστ σε συνολικά 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
🚨🆕 #ClubBrugge 🇬🇷
Tottenham, Aston Villa, West Ham, Crystal Palace & Dortmund are monitoring Club Brugge’s Greek winger Christos Tzolis.
🔺A transfer battle could erupt in 2026 pic.twitter.com/P99o61WUsn
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 17, 2025
