«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»

Η καλή παρουσία του Χρήστου Τζόλη τη φετινή σεζόν τόσο με την Κλαμπ Μπριζ όσο και με την Εθνική ομάδα έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών και σημαντικών ομάδων του ποδοσφαιρικού στερεώματος της Ευρώπης.

Ο δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, συνεργάτης μεγάλων ειδησεογραφικών πρακτορείων όπως το ESPN και το BBC, με ανάρτησή του στο Twitter υποστηρίζει πως o 23χρονος, πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο στόχαστρο τεσσάρων αγγλικών ομάδων, συγκεκριμένα των Άστον Βίλα, Τότεναμ, Γουέστ Χαμ, Κρίσταλ Πάλας και μιας γερμανικής της Ντόρτμουντ.

Να σημειώσουμε πως το συμβόλαιο του Τζόλη με την Κλαμπ Μπριζ ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2029, φέτος έχει σημειώσει οκτώ γκολ και έχει μοιράσει εννέα ασίστ σε συνολικά 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.