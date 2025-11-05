Μπριζ – Μπαρτσελόνα: Προβάδισμα με 2-1 οι Βέλγοι! – Ασίστ ο Τζόλης (vids)
Η Μπριζ προηγείται με 2-1 της Μπαρτσελόνα στο ημίχρονο του αγώνα στο Βέλγιο, έχοντας πετύχει δύο γκολ σε 17 λεπτά και με τον Χρήστο Τζόλη να βγάζει την ασίστ στο δεύτερο.
- Ισόβια σε νοσηλευτή που σκότωσε 10 ασθενείς του - Τους χορηγούσε θανατηφόρες δόσεις μορφίνης
- Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί
- Έντονη βροχόπτωση και χαλάζι στην Κρήτη - Γέμισε πέτρες και χώματα ο ΒΟΑΚ
- Οι τρεις φούσκες που απειλούν την παγκόσμια οικονομία
Η άμυνα της Μπαρτσελόνα δεν… ταξίδεψε στο Βέλγιο και η Μπριζ κάνει είναι εντυπωσιακή στο ξεκίνημα της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς προηγήθηκε με
Μετά τα δύο γρήγορα γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο, ένα για κάθε ομάδα (1-0 ο Τρεσολντι στο 6′, 1-1 ο Τόρες στο 8′), οι γηπεδούχοι πήραν ξανά το προβάδισμα στο 17′ χτυπώντας σε αντεπίθεση μετά από κόρνερ των Καταλανών.
Η άμυνα απομάκρυνε, ο Φορμπς έδωσε στον Τζόλη και έκανε κίνηση, ο Έλληνας άσος του έδωσε στον χώρο και ο Φορμπς τελείωσε άψογα για το 2-1.
- Αταμάν: «Είμαστε στην αγορά για έναν ψηλό – Η κατάσταση του Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρη»
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι
- Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»
- Η βαθμολογία της League Phase του Champions League (pic)
- Όλα τα γκολ της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (vids)
- Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις