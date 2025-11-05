Μπριζ – Μπαρτσελόνα: Προβάδισμα με 2-1 οι Βέλγοι! – Ασίστ ο Τζόλης (vids)

Η άμυνα της Μπαρτσελόνα δεν… ταξίδεψε στο Βέλγιο και η Μπριζ κάνει είναι εντυπωσιακή στο ξεκίνημα της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς προηγήθηκε με

Μετά τα δύο γρήγορα γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο, ένα για κάθε ομάδα (1-0 ο Τρεσολντι στο 6′, 1-1 ο Τόρες στο 8′), οι γηπεδούχοι πήραν ξανά το προβάδισμα στο 17′ χτυπώντας σε αντεπίθεση μετά από κόρνερ των Καταλανών.

Η άμυνα απομάκρυνε, ο Φορμπς έδωσε στον Τζόλη και έκανε κίνηση, ο Έλληνας άσος του έδωσε στον χώρο και ο Φορμπς τελείωσε άψογα για το 2-1.