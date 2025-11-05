Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0: Ιστορική πρώτη νίκη για τους Κύπριους!

Σπουδαία και ιστορική βραδιά για το κυπριακό ποδόσφαιρο και την Πάφο. Οι πρωταθλητές της Μεγαλονήσου νίκησαν 1-0 τη Βιγιαρεάλ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και πανηγύρισαν έτσι το πρώτο τους ιστορικό «τρίποντο» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Με αυτό, έφτασαν ήδη τους 5 βαθμούς και ανέβηκαν στον βαθμολογικό πίνακα -έστω και προσωρινά- στις θέσεις που στέλνουν στα πλέι-οφ! Το χρυσό γκολ που έκρινε το αποτέλεσμα, πέτυχε στο 46ο λεπτό με κοντινή κεφαλιά ο Ολλανδός στόπερ, Ντέρικ Λουκάσεν.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Πάφος επιβεβαίωσε την φόρμα της στο Champions League φέτος, αφού πλέον έχει χάσει μόλις 1 από τα τελευταία 10 ματς στη διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών φάσεων, ενώ δεν έχει δεχθεί γκολ στα 6 από τα τελευταία 9. Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, η νίκη αυτή ήταν ιστορική και ταυτόχρονα… σπάνια για ολόκληρο το κυπριακό ποδόσφαιρο, αφού ήταν μόλις η 3η σε 37 αγώνες απέναντι σε ισπανική ομάδα, από το 1968 και έπειτα.

Κλειστό ματς, ιστορικό γκολ ο Λουκάσεν

Το ματς ήταν συνολικά πολύ κλειστό, ειδικά όσο διατηρούταν το 0-0, όπως άλλωστε συχνά συμβαίνει και για τις δύο ομάδες. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μόλις 6 συνολικά σουτ με τη Βιγιαρεάλ να έχει δύο σημαντικές φάσεις που όμως σπατάλησε (σ.σ. με Μικαουτάτζε και Γκουέι). Με την έναρξη του δεύτερου μέρος, από μια στημένη φάση, η Πάφος βρήκε το γκολ της νίκης, όταν στο 46′ ο Σέμα εκτέλεσε το κόρνερ και ο Λουκάσεν ανενόχλητος στο πρώτο δοκάρι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Ως το φινάλε του αγώνα, η Βιγιαρεάλ πίεσε, είχε 3-4 καλές φάσεις, όμως όποτε χρειάστηκε ο Μιχαήλ ήταν σταθερός κάτω από τα δοκάρια του. Συνολικά, πάντως η εξαιρετική αμυντική γραμμή της Πάφου άντεξε την πίεση και κάπως έτσι ήρθε ένα τεράστιο και ιστορικό αποτέλεσμα!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η αμυντική σταθερότητα και στιβαρότητα της Πάφου, έκανε σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό παιχνίδι της, την διαφορά. Μια ομάδα που «θυσιάζεται» σε ανασταλτικό επίπεδο και που πάντα διατηρεί την τακτική αυτοκυριαρχία της, καταφέρνει και παίρνει αποτελέσματα από δυνατότερους και ποιοτικότερους αντιπάλους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Λουκάσεν στο 46′ σε μια στημένη μπάλα, στην πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου ήταν αυτό που «ξεκλείδωσε» το ματς, ενώ μέχρι εκείνο το σημείο ουσιαστικά δεν… κουνιόταν φύλλο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Το επιθετικό δίδυμο της Βιγιαρεάλ, Πέρεθ – Μικαουτάτζε, δεν… τράβηξε καθόλου. Ελάχιστα απείλησαν και στις λίγες φάσεις που βρέθηκαν σε θέση βολής, τις σπατάλησαν.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Παρότι το ματς ήταν κλειστό, ο Γερμανός ρέφερι σφύριξε ελάχιστα, χωρίς να χρειαστεί να πάρει κάποια δύσκολη απόφαση. Όποτε χρειάστηκε, είχε τη βοήθεια του VAR φυσικά.

Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία)

Βοηθοί: Έντουαρντ Μπάιτινγκερ (Γερμανία), Λάσε Κοσλόφσκι (Γερμανία)

Τέταρτος: Τομπίας Ράιχελ (Γερμανία)

VAR: Σέρεν Στορκς (Γερμανία)

AVAR: Γιόχαν Πφάιφερ (Γερμανία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στο 39′ βρέθηκε στο έδαφος ο Μικαουτάντζε μέσα στην περιοχή της Πάφου, όμως ο διαιτητής έδειξε αμέσως πως δεν υπάρχει παράβαση. Μετά τον έλεγχο του VAR επιβεβαιώθηκε η απόφασή του. Κανένα πρόβλημα (σ.σ. για επιθετικό φάουλ) δεν υπήρξε ούτε στο γκολ της Πάφου που επίσης ελέγχθηκε, ενώ σε δύο ακόμη εκατέρωθεν περιπτώσεις στις δύο περιοχές, η αρχική απόφαση του διαιτητή πως δεν υπήρξε κανένα θέμα, επιβεβαιώθηκαν γρήγορα από τον έλεγχο που έγινε.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ντέρικ Λουκάσεν (46′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Πάφος (Χουάν Κάρλος Καρσέδο): Μιχαήλ, Μπρούνο, Λουκάσεν, Νταβίντ Λουίς, Σέμα (72′ Πηλέας), Σούνιτς, Γκολντάρ, Πέπε (78′ Άντερσον), Όρσιτς (78′ Ζάζα), Κίνα (87′ Λάνγκα), Ντράγκομιρ.

Βιγιαρεάλ (Μαρθελίνο): Λουίς Ζούνιορ, Καρντόνα (63′ Πεντράθα), Ρενάτο, Φόιθ, Μουρίνιο, Μολέιρο (56′ Σόλομον), Γκουέι, Παρέχο (63′ Κομεσάνια), Πεπέ, Μικαουτάτζε (56′ Ολουγουασέγι), Αγιόθε Πέρεθ (63′ Μορένο).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η):

26/11 Πάφος – Μονακό (19:45)

25/11 Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ (22:00)