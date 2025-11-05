sports betsson
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0: Ιστορική πρώτη νίκη για τους Κύπριους!
Champions League 05 Νοεμβρίου 2025 | 21:44

Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0: Ιστορική πρώτη νίκη για τους Κύπριους!

Η Πάφος νίκησε 1-0 τη Βιγιαρεάλ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, στο ιστορικό πρώτο «τρίποντό» της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σύνταξη
Σπουδαία και ιστορική βραδιά για το κυπριακό ποδόσφαιρο και την Πάφο. Οι πρωταθλητές της Μεγαλονήσου νίκησαν 1-0 τη Βιγιαρεάλ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και πανηγύρισαν έτσι το πρώτο τους ιστορικό «τρίποντο» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Με αυτό, έφτασαν ήδη τους 5 βαθμούς και ανέβηκαν στον βαθμολογικό πίνακα -έστω και προσωρινά- στις θέσεις που στέλνουν στα πλέι-οφ! Το χρυσό γκολ που έκρινε το αποτέλεσμα, πέτυχε στο 46ο λεπτό με κοντινή κεφαλιά ο Ολλανδός στόπερ, Ντέρικ Λουκάσεν.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Πάφος επιβεβαίωσε την φόρμα της στο Champions League φέτος, αφού πλέον έχει χάσει μόλις 1 από τα τελευταία 10 ματς στη διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών φάσεων, ενώ δεν έχει δεχθεί γκολ στα 6 από τα τελευταία 9. Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, η νίκη αυτή ήταν ιστορική και ταυτόχρονα… σπάνια για ολόκληρο το κυπριακό ποδόσφαιρο, αφού ήταν μόλις η 3η σε 37 αγώνες απέναντι σε ισπανική ομάδα, από το 1968 και έπειτα.

Κλειστό ματς, ιστορικό γκολ ο Λουκάσεν

Το ματς ήταν συνολικά πολύ κλειστό, ειδικά όσο διατηρούταν το 0-0, όπως άλλωστε συχνά συμβαίνει και για τις δύο ομάδες. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μόλις 6 συνολικά σουτ με τη Βιγιαρεάλ να έχει δύο σημαντικές φάσεις που όμως σπατάλησε (σ.σ. με Μικαουτάτζε και Γκουέι). Με την έναρξη του δεύτερου μέρος, από μια στημένη φάση, η Πάφος βρήκε το γκολ της νίκης, όταν στο 46′ ο Σέμα εκτέλεσε το κόρνερ και ο Λουκάσεν ανενόχλητος στο πρώτο δοκάρι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Ως το φινάλε του αγώνα, η Βιγιαρεάλ πίεσε, είχε 3-4 καλές φάσεις, όμως όποτε χρειάστηκε ο Μιχαήλ ήταν σταθερός κάτω από τα δοκάρια του. Συνολικά, πάντως η εξαιρετική αμυντική γραμμή της Πάφου άντεξε την πίεση και κάπως έτσι ήρθε ένα τεράστιο και ιστορικό αποτέλεσμα!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η αμυντική σταθερότητα και στιβαρότητα της Πάφου, έκανε σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό παιχνίδι της, την διαφορά. Μια ομάδα που «θυσιάζεται» σε ανασταλτικό επίπεδο και που πάντα διατηρεί την τακτική αυτοκυριαρχία της, καταφέρνει και παίρνει αποτελέσματα από δυνατότερους και ποιοτικότερους αντιπάλους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Λουκάσεν στο 46′ σε μια στημένη μπάλα, στην πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου ήταν αυτό που «ξεκλείδωσε» το ματς, ενώ μέχρι εκείνο το σημείο ουσιαστικά δεν… κουνιόταν φύλλο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Το επιθετικό δίδυμο της Βιγιαρεάλ, Πέρεθ – Μικαουτάτζε, δεν… τράβηξε καθόλου. Ελάχιστα απείλησαν και στις λίγες φάσεις που βρέθηκαν σε θέση βολής, τις σπατάλησαν.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Παρότι το ματς ήταν κλειστό, ο Γερμανός ρέφερι σφύριξε ελάχιστα, χωρίς να χρειαστεί να πάρει κάποια δύσκολη απόφαση. Όποτε χρειάστηκε, είχε τη βοήθεια του VAR φυσικά.

Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία)
Βοηθοί: Έντουαρντ Μπάιτινγκερ (Γερμανία), Λάσε Κοσλόφσκι (Γερμανία)
Τέταρτος: Τομπίας Ράιχελ (Γερμανία)
VAR: Σέρεν Στορκς (Γερμανία)
AVAR: Γιόχαν Πφάιφερ (Γερμανία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στο 39′ βρέθηκε στο έδαφος ο Μικαουτάντζε μέσα στην περιοχή της Πάφου, όμως ο διαιτητής έδειξε αμέσως πως δεν υπάρχει παράβαση. Μετά τον έλεγχο του VAR επιβεβαιώθηκε η απόφασή του. Κανένα πρόβλημα (σ.σ. για επιθετικό φάουλ) δεν υπήρξε ούτε στο γκολ της Πάφου που επίσης ελέγχθηκε, ενώ σε δύο ακόμη εκατέρωθεν περιπτώσεις στις δύο περιοχές, η αρχική απόφαση του διαιτητή πως δεν υπήρξε κανένα θέμα, επιβεβαιώθηκαν γρήγορα από τον έλεγχο που έγινε.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ντέρικ Λουκάσεν (46′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Πάφος (Χουάν Κάρλος Καρσέδο): Μιχαήλ, Μπρούνο, Λουκάσεν, Νταβίντ Λουίς, Σέμα (72′ Πηλέας), Σούνιτς, Γκολντάρ, Πέπε (78′ Άντερσον), Όρσιτς (78′ Ζάζα), Κίνα (87′ Λάνγκα), Ντράγκομιρ.

Βιγιαρεάλ (Μαρθελίνο): Λουίς Ζούνιορ, Καρντόνα (63′ Πεντράθα), Ρενάτο, Φόιθ, Μουρίνιο, Μολέιρο (56′ Σόλομον), Γκουέι, Παρέχο (63′ Κομεσάνια), Πεπέ, Μικαουτάτζε (56′ Ολουγουασέγι), Αγιόθε Πέρεθ (63′ Μορένο).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η):

26/11 Πάφος – Μονακό (19:45)
25/11 Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ (22:00)

Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Κλιματική αλλαγή
Τραμπ: Το «αντίδοτο» των 10 τρισ. στην πράσινη οπισθοδρόμηση των ΗΠΑ

Τραμπ: Το «αντίδοτο» των 10 τρισ. στην πράσινη οπισθοδρόμηση των ΗΠΑ

Αθλητική Ροή
Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
Champions League 05.11.25

Champions League 05.11.25

Champions League 05.11.25

Champions League 05.11.25

Champions League 05.11.25

Champions League 05.11.25

Champions League 05.11.25

Champions League 05.11.25

Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA
Αθλητισμός και διπλωματία 05.11.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA

Τι κρύβεται πίσω από τη σχέση Τραμπ-Ινφαντίνο. Γιατί η FIFA ανακοίνωσε τώρα το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA»; Και γιατί η πρώτη βράβευση θα γίνει στην κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσιγκτον;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι – Τουλάχιστον 9 νεκροί
ΗΠΑ 05.11.25

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Το απόγευμα της Τρίτης, ένα αεροπλάνο της UPS, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι

Σύνταξη
Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία
Βρήκαν DNA 05.11.25

Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία

Γνωστός των αρχών για διάφορα αδικήματα, τοπικός σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το προφίλ του Αμπντουλαγέ Ν., ενός από τους υπόπτους για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο.

Σύνταξη
Champions League 05.11.25

ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά
Κούρσα εξοπλισμών 05.11.25

ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για τα πυρηνικά ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι δοκίμασε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να φέρει κεφαλές.

Σύνταξη
Champions League 05.11.25

Champions League 05.11.25

Champions League 05.11.25

The Marbles: Νέο ντοκιμαντέρ για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα – «Κλεμμένη περιουσία»
«Δίκαιο αίτημα» 05.11.25

The Marbles: Νέο ντοκιμαντέρ για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα – «Κλεμμένη περιουσία»

Το ερώτημα είναι ίδιο εδώ και δύο αιώνες, αλλά το πλαίσιο γύρω από αυτό αλλάζει δραματικά. Τώρα ένα νέο, προσωπικό και βαθιά στοχαστικό ντοκιμαντέρ φέρνει δυναμικά στο προσκήνιο το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Champions League 05.11.25

Champions League 05.11.25

Ακροδεξιός εξελέγη πρόεδρος της Βουλής στην Τσεχία – Ο βουλευτής αδερφός του προειδοποιεί ότι είναι «απειλή»
Τόμιο Οκαμούρα 05.11.25

Ακροδεξιός εξελέγη πρόεδρος της Βουλής στην Τσεχία – Ο βουλευτής αδερφός του προειδοποιεί ότι είναι «απειλή»

«Ο διορισμός του Τόμιο Οκαμούρα στην προεδρία της Βουλής είναι εθνική και διεθνής ντροπή» είπε από την πλευρά του ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας

Σύνταξη
Champions League 05.11.25

