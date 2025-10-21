Καϊράτ – Πάφος 0-0: Οι Κύπριοι άντεξαν για 90 λεπτά με δέκα παίκτες

Μόλις τέσσερα λεπτά χρειάστηκε η Πάφος για να… καταστρέψει έναν ολόκληρο αγώνα και προφανώς οποιοδήποτε πλάνο του προπονητή της. Ο Κορέια έκανε μια εγκληματική προβολή στον Λουίς Μάτα και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη. Ή φάση του, θύμισε πολύ την περίφημη καρατιά του Ντε Γιονγκ στον Τσάμπι Αλόνσο σε εκείνο το Ισπανία – Ολλανδία, στο Μουντιάλ του 2010. Από τότε η κυπριακή ομάδα προσπάθησε να ρίξει τον ρυθμό του αγώνα και να αμυνθεί σωστά. Ο Γκρόμικο είναι αυτός που απείλησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τους Αζέρους, μία στο 17’ και μια δέκα λεπτά αργότερα. Στο 29’ ο επιθετικός των γηπεδούχων είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του, με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, αλλά και πάλι η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα. Στο 32’ η Πάφος έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Λουκάσεν, που έκλεψε, γύρισε στον Ντράγκομιρ, ο οποίος σε τετ α τετ βρήκε τον αντίπλο τερματοφύλακα στο κεφάλι. Στο δεύτερο ημίχρονο το σκηνικό δεν άλλαξε, αλλά η Πάφος είχε κάποιες σημαντικές στιγμές για να βρει το γκολ. Αρχικά με μία προβολή του Νταβίντ Λουίζ, ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Όρσιτς. Ο Αναρμπέκοφ απέκρουσε και στην επαναφορά ο Σούνιτς απέτυχε να σκοράρει. Στο 73’ ο Ντράγκομιρ σούταρε έξω από την περιοχή, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, αλλά το γκολ των Κύπριων ακυρώθηκε για οφσάιντ! Τέσσερα λεπτά μετά η Καϊράτ είχε δοκάρι μετά από ωραία ενέργεια και τελείωμα του Αράντ. Ακόμη ένας βαθμός για την Πάφο, μετά την ισοπαλία που πήρε και από τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, επίσης με 0-0. Την επόμενη αγωνιστική η Πάφος υποδέχεται την Βιγιαρεάλ στις 05/11, ενώ η Καϊράτ φιλοξενείται την ίδια μέρα από την Ίντερ.

Πάφος: Μιχαήλ, Μπρούνο (90’ Λάνγκα), Πηλέας (66’ Γκόλνταρ), Νταβίντ Λουίς, Λουκάσεν, Πέπε (79’ Ντιματά), Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Κίνα (66’ Μπασουαμινά), Όρσιτς (79’ Σέμα), Κορέια.

