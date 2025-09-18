MEGA: Έπιασε κορυφή στην τηλεθέαση ο αγώνας Ολυμπιακός – Παφος
Η πρώτη μάχη του Ολυμπιακού στο UEFA Champions League, που μεταδόθηκε από το MEGA το βράδυ της Τετάρτης, έπιασε κορυφή στην τηλεθέαση.
Πρωτιά στην τηλεθέαση κατέγραψε το MEGA το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, κατακτώντας την κορυφή με τη ζωντανή μετάδοση του πρώτου ποδοσφαιρικού αγώνα για τη League Phase του UEFA Champions League, Ολυμπιακός – Πάφος.
Η αναμέτρηση σημείωσε υψηλές επιδόσεις που άγγιξαν το 25,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 και το 24,8% στο σύνολο του κοινού. Σε επιμέρους ανδρικό κοινό η αθλητική βραδιά ξεπέρασε το 37%.
Το αθλητικό team του σταθμού μετέφερε με απόλυτη επιτυχία την ατμόσφαιρα από το κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», προσφέροντας μια αυθεντική ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική εμπειρία σε κάθε φίλαθλο.
Η δράση του UEFA Champions League συνεχίζεται στο MEGA, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στην επόμενη μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στις 22:00.
