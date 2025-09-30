Πάφος – Μπάγερν Μονάχου 1-5: Σε άλλο επίπεδο οι Βαυαροί (vid)

Στην πρεμιέρα πήρε βαθμό από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, αλλά τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League η Πάφος είδε… αστεράκια. Η Μπάγερν ήταν σαρωτική στο «Αλφαμέγα» και επικράτησε άνετα με 5-1 της πρωταθλήτριας Κύπρου που δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική κόντρα στους Βαυαρούς.

Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της καθώς στο 9′ ο Κέιν σημάδεψε το δοκάρι με γυριστό σουτ, αλλά έξι λεπτά μετά ο Άγγλος φορ πήρε την ασίστ από τον Ολίσε και με διαγώνιο σουτ έγραψε το 0-1. Στο 20′ από ασίστ του Τζάκσον και κοντινό πλασέ του Γκερέιρο ήρθε το 0-2 και στο 31′ ήταν η σειρά του Τζάκσον να σκοράρει και να κάνει το 0-3 με πλασέ από ακόμη μία ασίστ του Ολίσε.

Η Μπάγερν ήταν ασταμάτητη και στο 34′ ο Κέιν με τρομερή προσπάθεια και σουτ έκανε το 0-4, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο σκορ. Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών πάντως η Πάφος κατάφερε να βρει ένα γκολ με υπέροχο σουτ του Όρσιτς από μακριά μειώνοντας σε 1-4 που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι έριξαν ρυθμό, αλλά είχαν ευκαιρίες με Κέιν, Τζάκσον, Πάβλοβιτς και Κίμιχ για ένα ακόμη γκολ το οποίο ήρθε τελικά στο 69′. Ο Μιχαήλ έβγαλε το σουτ του Τζάκσον, αλλά ο Ολίσε πήρε το ριμπάουντ και διαμόρφωσε το τελικό 1-5.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

Η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων είναι τεράστια και φάνηκε στο γήπεδο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Τίποτα δεν άλλαξε το ματς αφού από την αρχή μέχρι το τέλος η Μπάγερν ήταν κυρίαρχη.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

Πέρα από τον Μιχαήλ που παρά τα πέντε γκολ που δέχθηκε είχε και αρκετές επεμβάσεις, όλοι οι άλλοι παίκτες της Πάφου δεν κατάφεραν να ξεχωρίσουν. Ίσως ο Σούνιτς να ήταν ο χειρότερος από όλους.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Εύκολο ματς για τον Λουκγιανκούκας που δεν είχε κάποια δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ

45’ Όρσιτς / 15’, 35’ Κέιν, 20’ Γκερέιρο, 31’ Τζάκσον, 69’ Ολίσε

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Πηλέας (79’ Σέμα), Γκολντάρ, Νταβίντ Λουίζ (59’ Λάνγκα), Λουκάσεν, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ (66’ Κίνα), Ζάζα (59’ Ντιμάτα), Όρσιτς, Άντερσον (59’ Μπασουαμινά).

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Νόιερ, Ουπαμεκανό (72’ Τα), Λάιμερ (83′ Μπίσοφ), Γκερέρο, Κιμ, Πάβλοβιτς, Κίμιχ, Ολίσε (72’ Καρλ), Λουίς Ντίαζ (46’ Γκνάμπρι), Κέιν (64’ Μποέ), Τζάκσον.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

21/10 Καϊράτ Αλμάτι-Πάφος

22/10 Μπάγερν Μονάχου-Μπριζ.