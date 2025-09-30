sports betsson
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)
Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)

Η Μαρσέιγ δεν επέτρεψε στον Αγιαξ να κάνει όνειρα καθώς το ματς στο 12’ ήταν 2-0, με δυο γκολ του Παϊσάο. Δυο ασίστ και γκολ από τον Ομπαμεγιάνγκ, σε μεγάλη μέρα και ο Γκρίνγουντ

Πέταγε φωτιές η Μαρσέιγ που διέλυσε με 4-0 τον Αγιαξ, φτάνοντας στην πρώτη της νίκη στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο 25χρονος Βραζιλιάνος Ιγκόρ Παϊσάο, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ στο 6’ και 12’. Ο Παϊσάο ήξερε καλά τον Αγιαξ καθώς αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Φέγενορντ με ποσό ρεκόρ (σύμφωνα με πληροφορίες 35 εκατ. ευρώ).

Ο ένας καλύτερος από τον άλλον! Εκτός από τον τρομερό Βραζιλιάνο, τον Αγιαξ διέλυσε και ο Ομπαμεγιάνγκ (δυο ασίστ και γκολ). Επίσης, η Μαρσέιγ στηρίχθηκε και στην άπιαστη τριπλέτα στο κέντρο, στους Γκρίνγουντ, Ο’Ράιλι, Παβάρ.

Η καλή μέρα για τη Μαρσέιγ φάνηκε από το ξεκίνημα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 1-0 στο 6’ με πλασέ του Παϊσάο, ο οποίος βρέθηκε τετ α τετ με τον γκολκίπερ, μετά από τρομερή ασίστ του Ομπαμεγιάνγκ. Ο Παϊσάο έκανε μια τρελή κούρσα, αφήνοντας πίσω τον Ρέχερ.

Πριν ο Αγιαξ προλάβει να συνέλθει, ο Παϊσάο έκανε το 2-0 με μακρινό σουτ, εκεί που κανείς δεν περίμενε η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα (12’). Η φάση ξεκίνησε από κλέψιμο της μπάλας από τον Βερμέρεν.

Αυτό ήταν ο Αγιαξ κατέρρευσε, μπορεί να είχε κατοχή μπάλας, όμως η Μαρσέιγ έβρισκε χώρους. Ετσι έκανε το 3-0 στο 26’ με τον Γκρίνγουντ, πάλι από ασίστ του Ομπαμεγιάνγκ.

Ούτε στο δεύτερο ημίχρονο η Μαρσέιγ επέτρεψε στον Αγιαξ να κάνει όνειρα καθώς και πάλι σκόραρε νωρίς. Στο 52’ ο Ομπαμεγιάνγκ έκοψε προς τον άξονα και με σουτ δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Γιάρος (4-0).

Ο Αγιαξ απείλησε στο 57’ με τον Εντβάρντσεν, ενώ ο Παϊσάο θα μπορούσε να σκοράρει και στο 59’. Μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Μόρο (Αγιαξ) στο 87’, όταν η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο Γκρίνγουντ έχασε ευκαιρία στο 90+2′, καθώς απέκρουσε ο γκολκίπερ Γιάρος.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Ιγκόρ Παϊσάο είναι ο παίκτης που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη της Μαρσέιγ επί του Αγιαξ. Ο Βραζιλιάνος με τα δυο γκολ που πέτυχε έκοψε τα φτερά των Ολλανδών.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το ματς ήταν… ξεκάθαρο! Η Μαρσέιγ είχε την κυριαρχία.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Τα δυο στόπερ του Αγιαξ, οι Μπάας και Ιτακούρα πέρασαν ένα πολύ δύσκολο βράδυ. Δεν κατάφεραν να σταματήσουν τους επιθετικούς της Μαρσέιγ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κανένα πρόβλημα για τον Αγγλο διαιτητή Αντονι Τέιλορ. Δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ούτε ο Αγγλος Μάικλ Σόλσμπερι είχε δουλειά. Δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 6’, 12’ Παϊσάο, 26’ Γκρίνγουντ, 52’ Ομπαμεγιάνγκ.

ΜΑΡΣΕΪΓ: Ρούλι, Μεντίνα (36’ λόγω τραυμ. Εγκαν Ρίλεϊ), Παβάρντ, Αγκέρντ, Εμερσον, Ντανίρ (46’ Γουεά), Ο’ Ρίλεϊ (62’ Χέιμπιεργκ), Βερμέρεν (82’ Μουρίγιο), Γκρίνγουντ, Παϊσάο (62’ Γκόμες), Ομπαμεγιάνγκ.

ΑΓΙΑΞ: Γιάρος, Ρόσα, Ιτακούρα, Μπάας (55’ Σούταλο), Βιζντάλ (55’ Γκααεΐ), Ρέχεερ (23’ λόγω τραυμ. Μόκιο), Κλάσεν, Γκλου, Τέιλορ, Μπέργκουις (46’ Εντβάρντσεν), Γκοτς (84’ Μόρο).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Στις 22/10 η Μαρσέιγ θα φιλοξενηθεί στη Λισαβώνα από τη Σπόρτινγκ και την ίδια μέρα ο Αγιαξ στο Λονδίνο από την Τσέλσι.

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Champions League 01.10.25

Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2Χ2 (vid)

Ο Μαρτίνες μετέτρεψε σε γκολ το τραγικό λάθος του Στάνιεκ στο 30΄, πέτυχε 2ο τέρμα στο 65΄και η Ίντερ έφτασε σε μία άνετη άνετα στο 3-0 πί της Σλάβια και τη 2η δεύτερη νίκη της στη League Phase.

Θέμης Σωτηρόπουλος
