Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)

Πέταγε φωτιές η Μαρσέιγ που διέλυσε με 4-0 τον Αγιαξ, φτάνοντας στην πρώτη της νίκη στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο 25χρονος Βραζιλιάνος Ιγκόρ Παϊσάο, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ στο 6’ και 12’. Ο Παϊσάο ήξερε καλά τον Αγιαξ καθώς αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Φέγενορντ με ποσό ρεκόρ (σύμφωνα με πληροφορίες 35 εκατ. ευρώ).

Ο ένας καλύτερος από τον άλλον! Εκτός από τον τρομερό Βραζιλιάνο, τον Αγιαξ διέλυσε και ο Ομπαμεγιάνγκ (δυο ασίστ και γκολ). Επίσης, η Μαρσέιγ στηρίχθηκε και στην άπιαστη τριπλέτα στο κέντρο, στους Γκρίνγουντ, Ο’Ράιλι, Παβάρ.

Η καλή μέρα για τη Μαρσέιγ φάνηκε από το ξεκίνημα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 1-0 στο 6’ με πλασέ του Παϊσάο, ο οποίος βρέθηκε τετ α τετ με τον γκολκίπερ, μετά από τρομερή ασίστ του Ομπαμεγιάνγκ. Ο Παϊσάο έκανε μια τρελή κούρσα, αφήνοντας πίσω τον Ρέχερ.

Πριν ο Αγιαξ προλάβει να συνέλθει, ο Παϊσάο έκανε το 2-0 με μακρινό σουτ, εκεί που κανείς δεν περίμενε η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα (12’). Η φάση ξεκίνησε από κλέψιμο της μπάλας από τον Βερμέρεν.

Αυτό ήταν ο Αγιαξ κατέρρευσε, μπορεί να είχε κατοχή μπάλας, όμως η Μαρσέιγ έβρισκε χώρους. Ετσι έκανε το 3-0 στο 26’ με τον Γκρίνγουντ, πάλι από ασίστ του Ομπαμεγιάνγκ.

Ούτε στο δεύτερο ημίχρονο η Μαρσέιγ επέτρεψε στον Αγιαξ να κάνει όνειρα καθώς και πάλι σκόραρε νωρίς. Στο 52’ ο Ομπαμεγιάνγκ έκοψε προς τον άξονα και με σουτ δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Γιάρος (4-0).

Ο Αγιαξ απείλησε στο 57’ με τον Εντβάρντσεν, ενώ ο Παϊσάο θα μπορούσε να σκοράρει και στο 59’. Μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Μόρο (Αγιαξ) στο 87’, όταν η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο Γκρίνγουντ έχασε ευκαιρία στο 90+2′, καθώς απέκρουσε ο γκολκίπερ Γιάρος.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Ιγκόρ Παϊσάο είναι ο παίκτης που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη της Μαρσέιγ επί του Αγιαξ. Ο Βραζιλιάνος με τα δυο γκολ που πέτυχε έκοψε τα φτερά των Ολλανδών.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το ματς ήταν… ξεκάθαρο! Η Μαρσέιγ είχε την κυριαρχία.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Τα δυο στόπερ του Αγιαξ, οι Μπάας και Ιτακούρα πέρασαν ένα πολύ δύσκολο βράδυ. Δεν κατάφεραν να σταματήσουν τους επιθετικούς της Μαρσέιγ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κανένα πρόβλημα για τον Αγγλο διαιτητή Αντονι Τέιλορ. Δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ούτε ο Αγγλος Μάικλ Σόλσμπερι είχε δουλειά. Δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 6’, 12’ Παϊσάο, 26’ Γκρίνγουντ, 52’ Ομπαμεγιάνγκ.

ΜΑΡΣΕΪΓ: Ρούλι, Μεντίνα (36’ λόγω τραυμ. Εγκαν Ρίλεϊ), Παβάρντ, Αγκέρντ, Εμερσον, Ντανίρ (46’ Γουεά), Ο’ Ρίλεϊ (62’ Χέιμπιεργκ), Βερμέρεν (82’ Μουρίγιο), Γκρίνγουντ, Παϊσάο (62’ Γκόμες), Ομπαμεγιάνγκ.

ΑΓΙΑΞ: Γιάρος, Ρόσα, Ιτακούρα, Μπάας (55’ Σούταλο), Βιζντάλ (55’ Γκααεΐ), Ρέχεερ (23’ λόγω τραυμ. Μόκιο), Κλάσεν, Γκλου, Τέιλορ, Μπέργκουις (46’ Εντβάρντσεν), Γκοτς (84’ Μόρο).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Στις 22/10 η Μαρσέιγ θα φιλοξενηθεί στη Λισαβώνα από τη Σπόρτινγκ και την ίδια μέρα ο Αγιαξ στο Λονδίνο από την Τσέλσι.