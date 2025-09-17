Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: Απόλυτη κυριαρχία και αδιανόητη γκίνια (vids)

Ισόπαλο χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να μένει στο 0-0 με την Πάφο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι ήταν ανώτεροι, είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων πίεσαν ασφυκτικά την άμυνα της κυπριακής ομάδας, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ που θα τους έδινε το τρίποντο. Η τύχη γύρισε την πλάτη στον Ολυμπιακό, που θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πάρει τη νίκη.

Οι φιλοξενούμενοι, έπαιζαν με 10 ποδοσφαιριστές από το 25’ μετά την αποβολή του Μπρούνο με δεύτερη κίτρινη κάρτα, έπαιξαν μαζική άμυνα στο φαληρικό γήπεδο και κατάφεραν να κρατήσουν το μηδέν, που τους έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας. Πολλές καθυστερήσεις από τους παίκτες του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, τις οποίες ανέχτηκε ο Ρουμάνος διαιτητής, Ίστβαν Κόβακς, με τις συνεχόμενες διακοπές να προκαλούν εκνευρισμό στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμαπρ και στους παίκτες του.

Ο Ολυμπιακός πλέον στρέφει το βλέμμα του στο ντέρμπι που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό για την Super League (21/9, 21:00), ενώ την επόμενη αγωνιστική στο Champions League παίζει στο Λονδίνο με την Άρσεναλ (1/10, 22:00).

Έτσι παρατάχθηκαν

O Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Πασχαλάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Έσε ήταν στα χαφ, με τους Ποντένσε, Τσικίνιο και Στρεφέτσα πίσω από τον Ελ Κααμπί. Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο από την άλλη, παρέταξε την Πάφο με τους: Μιχαήλ, Λούκασεν, Νταβίντ Λουίς, Γκόλνταρ, Κορέια, Πέπε, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Μπρούνο, Ζαζά και Ντιμάτα.

Λίγες φάσεις, αποβλήθηκε ο Μπρούνο της Πάφου

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με δυνατές μονομαχίες, αλλά με λιγοστές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Στο 1ο λεπτό ο Πασχαλάκης προσπάθησε να διώξει, η μπάλα κόντραρε στον Ντράγκομιρ, αλλά ευτυχώς κατέληξε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Έλληνα κίπερ.

Στο 10’ ο Ζάζα δοκίμασε το πόδι του, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μπλόκαρε.

Μετά το δεκάλεπτο οι Πειραιώτες πήραν τα ηνία της αναμέτρησης και άρχισαν να πιέζουν την άμυνα της Πάφου. Στο 15’ ο Μπρούνο πήρε κίτρινη κάρτα για δυνατό μαρκάρισμα στον Ποντένσε και στο 26’ ο μέσος της Πάφου αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για χτύπημα στον Πιρόλα, με την κυπριακή ομάδα να μένει με 10 ποδοσφαιριστές.

Οκτώ λεπτά αργότερα (33’) ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο προχώρησε σε δύο αλλαγές, με τον Πηλέα να παίρνει τη θέση του Νταβίντ Λουίζ, που τραυματίστηκε και ο Όρσιτς του Ντιμάτα για να καλύψει το κενό που άφησε η αποβολή του Μπρούνο.

Στο τελευταίο κομμάτι του 45αλέπτου ο Ολυμπιακός ανέβασε την πίεσή του και έκλεισε στα καρέ της την Πάφο, αλλά χωρίς να κάνει τη μεγάλη φάση, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 0-0.

Αλλαγές από τον Μεντιλίμπαρ

Πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε δύο αλλαγές, με τους Ταρέμι και Μουζακίτη να παίρνουν τις θέσεις των Στρεφέτσα και Γκαρθία, με τον Βάσκο προπονητή να γυρίζει το σύστημα του Ολυμπιακού σε 4-4-2.

Στο 48’ οι Ερυθρόλευκοι άγγιξαν το γκολ με τον Ελ Κααμπί, αλλά η κεφαλιά του Μαροκινού, μετά τη σέντρα του Ροντινέι από δεξιά, έφυγε άουτ.

Το ματς συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή, αλλά χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Στο 61’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε τρίτη αλλαγή, με τον Κοστίνια αντί του Ροντινέι.

«Αγγιξε» το γκολ ο Ρέτσος

Στο 68’ και στο 69’ oι Ερυθρόλευκοι απείλησαν με τον Ρέτσο, αλλά και στις δύο περιπτώσεις ο Μιχαήλ είχε απαντήσεις. Στην πρώτη ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού σούταρε δυνατά, αλλά ο τερματοφύλακας της Πάφου έδιωξε σε κόρνερ. Μετά την εκτέλεση, ο διεθνής σέντερ μπακ πήρε την κεφαλιά, αλλά ο κίπερ της κυπριακής ομάδας απέκρουσε ενστικτωδώς.

Πήρε πίσω την κόκκινη στον Ταρέμι

Στην εξέλιξη της φάσης ο Ταρέμι σταμάτησε με φάουλ τον Ζάζα, που βγήκε επικίνδυνα στην κόντρα και βρέθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή, με τον διαιτητή να δίνει αρχικά κόκκινη κάρτα στον Ιρανό επιθετικό. Στη συνέχεια, όμως, μετά την παρέμβαση του VARίστα άλλαξε απόφαση και έδωσε κίτρινη κάρτα.

Ο Όρσιτς εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που είχε κερδίσει η Πάφος, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πασχαλάκη.

Στο 76’ ο Μεντιλίμπαρ έκλεισε τις αλλαγές του, με τους Μπιανκόν και Πνευμονίδη αντί των Πιρόλα και Έσε. Δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, ο Πνευμονίδης έκανε το γύρισμα από δεξιά, αλλά ο Λούκασεν έδιωξε πάνω στη γραμμή, κρατώντας το μηδέν. Στην εξέλιξη της φάσης ο Ορτέγκα σούταρε από αριστερά, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.

Στο 83’ ο Μουζακίτης βρήκε με ωραία μπαλιά τον Ελ Κααμπί, αυτός πήρε την κεφαλιά, αλλά η προσπάθειά του δεν είχε δύναμη και ο Μιχαήλ μπλόκαρε. Δύο λεπτά αργότερα (85’), ο Μουζακίτης σούταρε δυνατά, η μπάλα βρήκε στο πόδι του Λουκάσεν και άλλαξε πορεία, αλλά έφυγε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μιχαήλ. Στο 90+2’ ο Ταρέμι σούταρε μετά το γύρισμα που έγινε από αριστερά, από τον Ορτέγκα, αλλά η μπάλα κόντραρε πάνω στον Γκόλνταρ και στη συνέχεια πάνω στο δικό του σώμα, με αποτέλεσμα να φύγει άουτ.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 και να παίρνουν από έναν βαθμό.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η τύχη γύρισε την πλάτη στον Ολυμπιακό, που πίεσε ασφυκτικά και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, αλλά η μπάλα δεν έμπαινε με… τίποτα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν παράτησε στιγμή το παιχνίδι. Εκανε αλλαγές, σε πρόσωπα και σχήμα, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του Βάσκου και των Πειραιωτών.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Μπρούνο. Με δύο σκληρά μαρκαρίσματα σε διάστημα έντεκα λεπτών (15′, 26′) δέχθηκε ισάριθμες κίτρινες κάρτες και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες, πριν συμπληρωθεί το μισάωρο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Ρουμάνος διαιτητής, Ίστβαν Κόβακς, έδειξε σωστά δύο κίτρινες κάρτες στον Μπρούνο στο πρώτο ημίχρονο. Στο 70′, όμως, έδωσε λανθασμένα απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ταρέμι, την οποία, ωστόσο, πήρε πίσω μετά την επέμβαση του VAR. Γενικά, μια διαιτησία με λάθη και πολλές διακοπές, που δεν βοήθησε να παιχτεί ποδόσφαιρο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Σωστά ο VARίστας, Καταλίν Πόπα, ζήτησε από τον Ίστβαν Κόβακς να ξαναδεί τη φάση με τον Ταρέμι, καθώς δεν υπήρχε κόκκινη κάρτα.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΟΙ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Ροντινέι (61′ Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα (76′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Γκαρθία (46′ Μουζακίτης), Έσε (76′ Πνευμονίδης), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (46′ Ταρέμι), Ποντένσε, Ελ Κααμπί

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Νταβίντ Λουίζ (34′ Πηλέας), Γκόλνταρ, Λάκασεν, Σόυνιτς, Ντράγκομιρ (86′ Άντερσον), Πέπε, Μπρούνο, Κορέια (77′ Σέμα), Ντιματά (34′ Όρσιτς), Τζάτζα (77′ Λάνγκα)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ο Ολυμπιακός παίζει στο Λονδίνο με την Άρσεναλ (1/10, 22:00) και η Πάφος εντός έδρας με την Μπάγερν Μονάχου (30/9, 22:00).