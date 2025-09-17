Μεγάλες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό με τον Ρέτσο (vid)
Ο Παναγιώτης Ρέτσος απείλησε δύο φορές την εστία της Πάφου αλλά και στις δύο περιπτώσεις ο τερματοφύλακας της κυπριακής ομάδας, Μιχαήλ, ήταν σ' ετοιμότητα
Ο Ολυμπιακός πιέζει ασφυκτικά την Πάφο, ψάχνοντας το γκολ και οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν κοντά στο 1-0 σε δύο περιπτώσεις με τον Παναγιώτη Ρέτσο.
Ο διεθνής στόπερ των «ερυθρόλευκων» απείλησε δύο φορές την εστία των φιλοξενούμενων με σουτ αλλά και κεφαλιά, αλλά και στις δύο περιπτώσεις ο τερματοφύλακας της Πάφου, Μιχαήλ, ήταν σ’ ετοιμότητα.
Δείτε τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του Ολυμπιακού:
