Μεγάλες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό με τον Ρέτσο (vid)

Ο Ολυμπιακός πιέζει ασφυκτικά την Πάφο, ψάχνοντας το γκολ και οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν κοντά στο 1-0 σε δύο περιπτώσεις με τον Παναγιώτη Ρέτσο.

Ο διεθνής στόπερ των «ερυθρόλευκων» απείλησε δύο φορές την εστία των φιλοξενούμενων με σουτ αλλά και κεφαλιά, αλλά και στις δύο περιπτώσεις ο τερματοφύλακας της Πάφου, Μιχαήλ, ήταν σ’ ετοιμότητα.

Δείτε τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του Ολυμπιακού: