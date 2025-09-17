Εντυπωσιακό κορεό στο Καραϊσκάκη, για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League (vid, pics)

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, επέστρεψε στο Champions League και η αποψινή αναμέτρηση των πρωταθλητών Ελλάδος με την Πάφο στο Καραϊσκάκη, είναι η αρχή σ’ ένα μεγάλο ταξίδι στ’ αστέρια.

Η έδρα της ομάδας του λιμανιού, το «κάστρο» του Ολυμπιακού είναι γεμάτο και απόψε, με τους οπαδούς των πειραιωτών να ενισχύουν τους «ερυθρόλευκους» στον αγώνα απέναντι στην κυπριακή ομάδα.

Η ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη είναι εντυπωσιακή, όπως εντυπωσιακό είναι και το κορεό που ετοίμασαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, για την επιστροφή των πρωταθλητών Ελλάδος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

«Ο Θρύλος είναι πίσω εκεί που ανήκει» ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα κι αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά στην γιορτή των μεγάλων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και συνεχίζει να ονειρεύεται. Κοιτάζει τις ψηλότερες κορφές, έχοντας σιγουριά και δύναμη πως μπορεί να καταφέρει, αυτό που γι’ άλλους φαντάζει ακατόρθωτο.

Η μεγάλη γιορτή ξεκίνησε για τους «ερυθρόλευκους» και το Καραϊσκάκη ζει και απόψε μεγάλες στιγμές.