Sold out για 13η συνεχόμενη φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο στο «Γ.Καραϊσκάκης» για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και θέλει τη νίκη για να ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον του στη διοργάνωση.

Ο κόσμος θα είναι ακόμα μία φορά αρωγός στην προσπάθεια των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς εξαφάνισε όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια με το γήπεδο να είναι για ακόμα μία φορά «καμίνι», προκειμένου να σπρώξει την ομάδα στο τρίποντο.

Αυτό θα είναι το 13ο σερί sold out για τους ερυθρόλευκους, καθώς απομένει μονάχα η τυπική ανακοίνωσή του από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.