Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο (pics)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:45) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με στόχο φυσικά το τρίποντο της νίκης, που θα του επιτρέψει να κοιτάει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον του στη διοργάνωση.

Στο παιχνίδι με την κυπριακή ομάδα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με δύο εκπλήξεις στην 11άδα, με τον Βάσκο τεχνικό των νταμπλούχων Ελλάδας να δίνει φανέλα βασικού στους Ροντινέι και Ποντένσε. Ο Βραζιλιάνος είχε χάσει το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό λόγω ενοχλήσεων και μόλις χθες προπονήθηκε για πρώτη φορά με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ ο Ποντένσε πέρασε ως αλλαγή στο ματς του Σαββάτου και αγωνίζεται για πρώτη φορά ως βασικός, μετά την επιστροφή του στο μεγαλο λιμάνι.

Πιο αναλυτικά, στο παιχνίδι με την Πάφο ο Μεντιλίμπαρ ξεκινάει τον Ολυμπιακό με τον Πασχαλάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Ποντένσε, Τσικίνιο και Στρεφέτσα πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Πάφο! / Our line-up for today’s match against Pafos! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYPAF #UCL pic.twitter.com/Pkxmq3KBTD — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 17, 2025

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τζολάκης είναι τιμωρημένος από την περσινή σεζόν και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο αποψινό παιχνίδι, γι’ αυτό και στην 11άδα του Ολυμπιακού ξεκινάει ο Πασχαλάκης.

Η ενδεκάδα

Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Στρεφέτσα και Ελ Κααμπί.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στον πάγκο του Ολυμπιακού βρίσκονται δύο νεαροί τερματοφύλακες και συγκεκριμένα οι Έξαρχος και Κουράκλης.

Συγκεκριμένα στον πάγκο είναι οι: Κουράκλης, Έξαρχος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κοστίνια, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακιτης, Ταρέμι.

Η ενδεκάδα της Πάφου:

Μιχαήλ, Λούκασεν, Νταβίντ Λουίς, Γκόλνταρ, Κορέια, Πέπε, Σούνγιτς, Ντράγκομιρ, Μπρούνο, Ζάζα, Ντιμάτα.

Στον πάγκο: Γκόρτερ, Πέτρου, Πηλέας, Κίνα, Σέμα, Όρτιτς, Λάνγκα, Άντερσον