Η φανέλα που θα κάνει πρεμιέρα ο Ολυμπιακός στο Champions League (pic)

O Ολυμπιακός θα υποδεχτεί απόψε (19:45, ΜEGA) την Πάφο στο «Γ.Καραϊσκάκη» για την πρεμιέρα του Champions League και λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης οι ερυθρόλευκοι δημοσίευσαν τη φανέλα που θα φορέσουν οι παίκτες στο ματς.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, μέσω ανάρτησης στα social media του Ολυμπιακού, οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με την ερυθρόλευκη φανέλα εναντίον της κυπριακής ομάδας.

Οι Πειραιώτες θα κοντραριστούν με την κυπριακή ομάδα στο κατάμεστο φαληρικό γήπεδο και θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Δείτε την δημοσίευση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media:

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ερυθρόλευκοι έγραψαν χαρακτηριστικά, «Τα χρώματά μας για απόψε».