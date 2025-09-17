Πώς θα παίξει η Πάφος κόντρα στον Ολυμπιακό – Η πιθανότερη ενδεκάδα του Καρσέδο

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στα… αστέρια και η ομάδα που θα βρει στον δρόμο του είναι η… πρωτάρα Πάφος στο κατάμεστο Καραϊσκάκη (19:45, ΜΕGA) στην πρεμιέρα του Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση κόντρα στην κυπριακή ομάδα που από την πλευρά της θέλει να εκκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη League Phase.

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο καταστρώνει τα πλάνα του για το ιστορικό ντεμπούτο της ομάδας του στο Champions League και αναμένεται να είναι προσεκτικός. Η Πάφος προέρχεται από μια αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Λεμεσού εντός έδρας, όπου ηττήθηκε με 1-0, αλλά έπαιξε με αλλαγές.

Ωστόσο, στο Φάληρο ο τεχνικός των Κύπριων αναμένεται να παρατάξει όλα του τα «όπλα». Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μιχαήλ, ενώ η άμυνα θα στηριχθεί στο κεντρικό δίδυμο Λούκασεν – Γκολντάρ. Στα άκρα της άμυνας πιθανόν να βρεθούν ο Λάνγκα αριστερά και ο Μπρούνο δεξιά, ο οποίος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό πριν από μερικά χρόνια.

Από εκεί και πέρα, ο Καρσέδο θα παίξει με δύο κεντρικούς μέσους που θα είναι οι Σούνιτς και Πέπε, που επίσης έχει φορέσει τα ερυθρόλευκα και έχει παίξει στο Καραϊσκάκη με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ ο Ντράγκομιρ θα είναι πιο μπροστά σε πιο ελεύθερο ρόλο.

Όσον αφορά την επιθετική τριπλέτα, στα «φτερά» θα αγωνιστούν οι Ζάζα και Κορέια, με τον Άντερσον να είναι αυτός που θα παίξει στην κορυφή της γραμμής κρούσης.

Η πιθανότερη ενδεκάδα που θα παίξει η Πάφος στο Καραϊσκάκη:

Μιχαήλ, Λάνγκα, Λούκασεν, Γκολντάρ, Μπρούνο, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Ζάζα, Κορέια, Άντερσον