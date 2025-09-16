Πασχαλάκης: «Αξίζει τον σεβασμό μας η Πάφος – Πρώτος στόχος η πρόκριση στην επόμενη φάση»

Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού, Αλέξανδρος Πασχαλάκης μίλησε στην συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των ερυθρόλευκων με την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκη» (17/9, 19:45) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο τερματοφύλακας υπογράμμισε τους στόχους της ομάδας όσον αφορά την συμμετοχή στην κορυφαία διοργάνωση και τόνισε τι περιμένουν οι Πειραιώτες από το αυριανό παιχνίδι.

Για την έναρξη του Champions League και τη συμμετοχή του αυριανό παιχνίδι:

«Έχω πολλά ματς στην Ευρώπη, δεν μπορώ να κοιτάω τον θεσμό ως κάτι ξεχωριστό. Θα προσπαθήσω με την εμπειρία που έχω να κάνει ότι καλύτερο μπορώ. Οσον αφορά στις οδηγίες με τους συμπαίκτες μου, δεν περιμένουμε αυτό το παιχνίδι για να δοθούν οδηγίες. Μιλάμε καθημερινά μεταξύ μας και προσπαθούμε κάθε μέρα να βελτιωνόμαστε»

Για την Πάφο και αν είναι must win παιχνίδι: «Σίγουρα, είναι πολύ απαιτητικός αντίπαλος. Αξίζει τον σεβασμό μας. Βρίσκεται εδώ που βρίσκεται και αυτό δεν είναι τυχαίο σε καμία περίπτωση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με σοβαρότητα. Θέλουμε πάρα πολύ τους τρεις βαθμούς. Ολες οι ομάδες είναι απαιτητικές. Θα αντιμετωπίσουμε πολύ μεγαλύτερες ομάδες και θα πρέπει να παρουσιαστούμε με τον ανάλογο σεβασμό».

Ο στόχος του Ολυμπιακού στο Champions League: «Να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Κάναμε μια απαιτητική και δύσκολη προετοιμασία. Θα είμαστε χαρούμενοι εάν περάσουμε στην επόμενη φάση».