Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»
Έτοιμος για την πρόκληση της League Phase της ιστορίας του είναι ο Ολυμπιακός και ο Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την πρεμιέρα με την Πάφο λέγοντας πως η ομάδα του θα δείξει σε όλα τα παιχνίδια την ίδια θέληση για τη νίκη. Τι είπε για Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ.
Αντίστροφα για το εντός έδρας παιχνίδι με την Πάφο την Τετάρτη (17/9, 19:45) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, μετράει ο Ολυμπιακός. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε σήμερα για το παιχνίδι μετην κυπριακή ομάδα και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας όμως ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να αλλάξει το πλάνο του και θα παραταχθεί όπως σε όλες τις αναμετρήσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάσταση των Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ, ενώ μίλησε και για την συνύπαρξη των Ελ Κααμπί και Ταρέμι.
Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:
«Είναι πραγματικά η μεγαλύτερη διοργάνωση, αλλά προετοιμάζουμε το παιχνίδι μας όπως και τα άλλα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά πως προετοιμάζουμε ένα παιχνίδι είτε πρόκειται για ματς του Champions League είτε για το πρωτάθλημα», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «Θέλουμε να μπαίνουμε σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια όπως μπαίνουμε στα υπόλοιπα.
Εχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά και θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη. Υπάρχουν ομάδες που είναι θεωρητικά ανίκητες, αλλά εμείς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα με την ίδια θέληση και θα μπαίνουμε σε όλα τα ματς για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».
Για την 11άδα και το Ροντινέι: «Δεν ξέρουμε εάν θα είναι έτοιμος, μέχρι και χθες έκανε θεραπείες. Σήμερα ελπίζουμε να βγει στην προπόνηση. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Αν κάνει προπόνηση, θα είναι διαθέσιμος να παίξει. Οσον αφορά στην 11άδα, θα τη δείτε αύριο»
Για την Πάφο: «Σέβομαι απόλυτα την Πάφο. Είναι μια ομάδα που έχει δείξει μέσα από τα προκριματικά ότι είναι πολύ ανταγωνιστική. Αξίζει να βρίσκεται εδώ. Μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλα αστέρια, αλλά είναι μια πολύ δεμένη ομάδα».
Για τους Ελ Κααμπί, Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ: «Ο Γιάρεμτσυκ κάνει 2.5 εβδομάδες θεραπεία. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Πάει καλά η θεραπεία, αλλά ακόμα δεν είναι διαθέσιμος. Είναι καλό να έχεις δύο παίκτες όπως ο Ελ Κααμπί και ο Ταρέμι και μάλιστα να μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις και μαζί. Ο Αγιούμπ μας έχει δώσει πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια, ελπίζουμε να συμβεί το ίδιο και με τον Μέχντι».
Για την εικόνα των Ποντένσε και Ταρέμι στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό: «Μπήκαν και οι δύο σε μια στιγμή που όλα ήταν υπέρ μας και τα εκμεταλλεύτηκαν»
