Ολυμπιακός και Μπιλμπάο έγιναν… ένα: Φοβερό βίντεο με Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Ορμπάιθ για την πρεμιέρα του Champions League
Ολυμπιακός και Αθλέτικ Μπιλμπάο δημιούργησαν ένα απίθανο βίντεο με τα μηνύματα των Ερνέστο Βαλβέρδε, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Πάμπλο Ορμπάιθ ενόψει της πρεμιέρας του Champions League
Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα του Champions League, την προσεχή Τετάρτη (17/9) κόντρα στην Πάφο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και με αφορμή αυτό οι Πειραιώτες δημοσίευσαν ένα μοναδικό βίντεο.
Ερνέστο Βαλβέρδε, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Πάμπλο Ορμπάιθ έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενόψει της πρεμιέρας της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Αμφότεροι συνδέονται με τις δύο ομάδες, με τον Ορμπάιθ να έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2011-12, ενώ πλέον είναι στο τιμ του Βαλβέρδε στη Μπιλμπάο.
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσαν Ολυμπιακός και Μπιλμπάο
Ο πρώην προπονητής των Πειραιωτών ετοιμάζεται επίσης για εντός έδρας πρεμιέρα και ευχήθηκε καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, ενώ ο Μεντιλίμπαρ ανέφερε πως θα ήταν υπέροχο οι δύο ομάδες να συναντηθούν στην επόμενη φάση του Champions League.
