Οι Ιρανοί αποθεώνουν τον Ταρέμι για το φανταστικό ντεμπούτο στον Ολυμπιακό

Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν εντυπωσιακός στην πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς ο διεθνής σέντερ φορ της ομάδας του λιμανιού πέτυχε δύο γκολ στην σημερινή αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό και οι οπαδοί των πειραιωτών είχαν πολλούς λόγους ν’ αποθεώσουν το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τους.

Έκανε πάταγο ο έμπειρος στράικερ με την πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα των «ερυθρόλευκων» και ο κόσμος του Ολυμπιακού πήρε μια (μικρή) πρώτη γεύση των ικανοτήτων του πρώην σέντερ φορ της Ίντερ.

Mehdi Taremi’s debut vs Panserraikos in the Greek Super League 🇬🇷 20’ minutes played

Τα δύο γκολ που πέτυχε ο Ταρέμι απέναντι στον Πανσερραϊκό δημιούργησαν ενθουσιασμό, όχι μόνο στους οπαδούς του Ολυμπιακού αλλά και στους συμπατριώτες του, καθώς υπήρχαν πολλά αποθεωτικά σχόλια στο διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα στο X.

1 penalty won The greatest Iranian player of all time conquered Portugal — and now he’s ready to conquer Greece🔥 pic.twitter.com/ZtpAPVXf8T — Persian Culer (@Persian_Culer) September 13, 2025

Πολλοί λογαριασμοί Ιρανών έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην παρθενική εμφάνιση του Ταρέμι στην ομάδα του λιμανιού και τα δύο γκολ που πέτυχε στο Καραϊσκάκη, δείγμα και αυτό της αναγνώρισης που τυγχάνει και στην πατρίδα του ο διεθνής στράικερ.

Και δεν θα μπορούσαν βέβαια να είναι τα πράγματα διαφορετικά, καθώς μιλάμε για τον κορυφαίο επιθετικό στην χώρα. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα, πως ένας Ιρανός φίλαθλος, αναφέρει χαρακτηριστικά για τον Ταρέμι «είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Ιράν».

Ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε πολλούς λόγους να αισθάνεται ικανοποιημένος βλέποντας το ντεμπούτο του Ιρανού σέντερ φορ στην ομάδα του λιμανιού και πρέπει να σημειωθεί πως ο Ισπανός τεχνικός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξαιρετική εμφάνιση του Ταρέμι, αλλά και του Ποντένσε.

Υπήρχαν όμως και ιταλικοί λογαριασμοί στο Χ που αναφέρθηκαν στα δύο γκολ που πέτυχε ο Ιρανός σέντερ φορ, στην παρθενική του εμφάνιση με την ομάδα του λιμανιού, καθώς ο Ταρέμι αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στην φιναλίστ του Champions League, Ίντερ.