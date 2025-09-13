Ντεμπούτο με γκολ για τον Ταρέμι (vids)

Ο Μέχντι Ταρέμι πραγματοποίησε ιδανικό ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό στο Καραϊσκάκη και σκόραρε στην πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα.

Ο Ιρανός επιθετικός μπήκε στο 68ο λεπτό μαζί με τον Ντάνιελ Ποντένσε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 88ο λεπτό, με τον κόσμο των Πειραιωτών να τον αποθεώνει.

Ο Ταρέμι πήρε μια εντυπωσιακή κάθετη από τον Ποντένσε βρέθηκε απέναντι στον Τιναλίνι και πλάσαρε υπέροχα για το 4ο τέρμα του Ολυμπιακού και πρώτο δικό του με τα ερυθρόλευκα.

Δείτε το 4ο γκολ του Ολυμπιακού:

Κι εδώ το 3-0

Το 2-0

Και το 1-0