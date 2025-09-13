Ντεμπούτο με γκολ για τον Ταρέμι (vids)
Ο Μέχντι Ταρέμι μπήκε ως αλλαγή στο 68ο λεπτό και σκόραρε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
- Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
- Κεφαλονιά: 23χρονος ποδοσφαιριστής το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου
- Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο ενώ τον βιντεοσκοπούσαν
- Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ ο Νετανιάχου - Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ
Ο Μέχντι Ταρέμι πραγματοποίησε ιδανικό ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό στο Καραϊσκάκη και σκόραρε στην πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα.
Ο Ιρανός επιθετικός μπήκε στο 68ο λεπτό μαζί με τον Ντάνιελ Ποντένσε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 88ο λεπτό, με τον κόσμο των Πειραιωτών να τον αποθεώνει.
Ο Ταρέμι πήρε μια εντυπωσιακή κάθετη από τον Ποντένσε βρέθηκε απέναντι στον Τιναλίνι και πλάσαρε υπέροχα για το 4ο τέρμα του Ολυμπιακού και πρώτο δικό του με τα ερυθρόλευκα.
Δείτε το 4ο γκολ του Ολυμπιακού:
Κι εδώ το 3-0
Το 2-0
Και το 1-0
- Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»
- Γιουβέντους – Ίντερ 4-3: Ανατροπή και νίκη στο ντέρμπι για τη «Μεγάλη Κυρία»
- Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ
- Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός: 26-1 τελικές, 86 % κατοχή κόντρα στον Πανσερραϊκό
- Μεντιλίμπαρ: «Εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές τους Ποντένσε, Ταρέμι» – Τι είπε για τις ενοχλήσεις του Ζέλσον
- Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις