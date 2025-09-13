Ο Ορτέγκα διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού (2-0, vids)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε και δεύτερο γκολ κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα να βρίσκει δίχτυα στο 66’.

Ο Καμπελά έκανε ωραία πάσα στον Αργεντίνο μπακ και αυτός με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0 για την ομάδα του Πειραιά.

Δείτε το δεύτερο γκολ των «ερυθρόλευκων»

<br />

Κι εδώ δείτε το 1-0: