Ο Ορτέγκα διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού (2-0, vids)
Ο Αργεντίνος αμυντικός των πειραιωτών σκόραρε με δυνατό σουτ στο 66’
- Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
- Κεφαλονιά: 23χρονος ποδοσφαιριστής το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου
- Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο ενώ τον βιντεοσκοπούσαν
- Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ ο Νετανιάχου - Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ
Ο Ολυμπιακός πέτυχε και δεύτερο γκολ κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα να βρίσκει δίχτυα στο 66’.
Ο Καμπελά έκανε ωραία πάσα στον Αργεντίνο μπακ και αυτός με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0 για την ομάδα του Πειραιά.
Δείτε το δεύτερο γκολ των «ερυθρόλευκων»
Κι εδώ δείτε το 1-0:
- Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»
- Γιουβέντους – Ίντερ 4-3: Ανατροπή και νίκη στο ντέρμπι για τη «Μεγάλη Κυρία»
- Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ
- Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός: 26-1 τελικές, 86 % κατοχή κόντρα στον Πανσερραϊκό
- Μεντιλίμπαρ: «Εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές τους Ποντένσε, Ταρέμι» – Τι είπε για τις ενοχλήσεις του Ζέλσον
- Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις