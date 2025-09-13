Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ελ Κααμπί (vid)
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχασε μια ανεπανάληπτη ευκαιρία στο 20ο λεπτό του ματς με τον Πανσερραϊκό
Ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ δυνατά στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό και πιέζει για να σκοράρει νωρίς κόντρα στην ομάδα των Σερρών, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να χάνει μια απίθανη ευκαιρία στο 20ο λεπτό του ματς.
Συγκεκριμένα, ο Μαροκινός επιθετικός των Πειραιωτών δεν εκμεταλλεύτηκε το μεγάλο λάθος που έκανε ο Γκελασβίλι στην άμυνα του Πανσερραϊκού, καθώς πήρε την μπάλα και βγήκε φάτσα με τον αντίπαλο γκολκίπερ, με το πλασέ του να μην είναι καλό και να μπλοκάρει ο Τιναλίνι.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ελ Κααμπί αν και βγήκε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού, φάνηκε να αιφνιδιάζεται από την γκέλα στην αντίπαλη άμυνα.
Δείτε τη φάση με τον Ελ Κααμπί:
