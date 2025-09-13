sports betsson
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 20:30
Αλιευτικό προσέκρουσε σε βράχια στον Θερμαϊκό - Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 18:37
Βίντεο από το τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια - Θύμα μια 16χρονη κοπέλα
Ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό (1-0, vid)
Ποδόσφαιρο 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:25

Ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό (1-0, vid)

Ο Μαροκινός στράικερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατή κεφαλιά, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του Πειραιά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Spotlight

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει δίχτυα με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με σκόρερ τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 48’.

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα έκανε εξαιρετική σέντρα από αριστερά και ο Μαροκινός σέντερ φορ των πρωταθλητών, έπιασε δυνατή κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα στην δεξιά γωνία της εστίας των φιλοξενούμενων.

Δείτε το γκολ του Ολυμπιακού στο 48′ , με σκόρερ τον Ελ Κααμπί:

World
Scope: Ισχυρά τα «θεμέλια» των data centers στην Ευρώπη… αλλά κρύβουν κινδύνους

Scope: Ισχυρά τα «θεμέλια» των data centers στην Ευρώπη… αλλά κρύβουν κινδύνους

Vita.gr
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Business
Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»

Στην κατάσταση των Ροντινέι και Ζέλσον αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 5-0 επί του Πανσερραϊκού, με τον Βάσκο τεχνικό να δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος από όσα είδε από την ομάδα του.

Σύνταξη
On Field 13.09.25

Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα έκανε και με το παραπάνω την δουλειά του με γκολ και ασίστ, την ώρα που Ελ Κααμπί και Ταρέμι δίδαξαν την… τέχνη του σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Πάρτι επιστροφής στο Καραϊσκάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Πάρτι επιστροφής στο Καραϊσκάκη (vids)

Με μια... καταιγιστική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός διέλυσε 5-0 τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Super League, στο πρώτο φετινό ματς με τον κόσμο στο γήπεδό του. Γκολ και ασίστ ο Ποντένσε, δύο γκολ στο ντεμπούτο του και ο Ταρέμι!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έχασε πέναλτι ο Γιαζίτσι (vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Έχασε πέναλτι ο Γιαζίτσι (vid)

Ο Τούρκος άσος του Ολυμπιακού εκτέλεσε πέναλτι αλλά ο γκολκίπερ του Πανσερραϊκού έκανε καλή απόκρουση

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Άρης
Super League 13.09.25

LIVE: Ατρόμητος – Άρης

LIVE: Ατρόμητος – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Άρης, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Βόλος

LIVE: Παναιτωλικός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Βόλος, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο
Bundesliga 13.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο, για την 3η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Τότεναμ
Premier League 13.09.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Τότεναμ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Τότεναμ, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»
Συνέδριο 13.09.25

Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»

Από το «ερασιτεχνικό» περιεχόμενο στο απόλυτο burnout και από την οικονομική ανασφάλεια στη σκλαβιά του OnlyFans, η πορνογραφική βιομηχανία της Ευρώπης μοιάζει να τσακίζει τις ζωές των δημιουργών σημειώνει ο Guardian

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Ο 42χρονος μαστροπός έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν
Υπόθεση μαστροπείας 13.09.25

Ο «Κοντός» έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών είναι ο 42χρονος μαστροπός που βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του, γνωστός με το ψευδώνυμο «Κοντός».

Σύνταξη
Υπερβολές, ψέματα, μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε τους αντιπάλους
Διάττων MAGA αστέρας 13.09.25

Υπερβολές, ψέματα, μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε τους αντιπάλους

Η δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ επανέφερε στην επικαιρότητα τη ρητορική του ενάντια σε μαύρους, μετανάστες, φεμινίστριες και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Αλλά και το γεγονός ότι προκαλούσε ακραία συναισθήματα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσσαλονίκη: 16χρονη εκδιδόταν μέσω διαδικτύου – Συνελήφθη 30χρονος «πελάτης» – Κύκλωμα μαστροπών βλέπει η ΕΛ.ΑΣ.
Θεσσαλονίκη 13.09.25

Σοκάρει υπόθεση μαστροπείας 16χρονης - Οι ροζ αγγελίες στο διαδίκτυο και η γυναίκα μαστροπός που αναζητείται

Η 16χρονη κατήγγειλε ότι πίσω από τα ερωτικά ραντεβού κρύβεται μια γυναίκα που γνώρισε το καλοκαίρι του 2024 και της πρότεινε να βάλει ροζ αγγελίες - Της έδινε τα μισά χρήματα από κάθε ραντεβού

Σύνταξη
Νετανιάχου: Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ – Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ
Η ανάρτηση 13.09.25

Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ ο Νετανιάχου - Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ

Η εξάλειψη των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ θα άρει το κύριο εμπόδιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζει ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση
Euroleague 13.09.25

Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση

Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, γνώρισε την ήττα από την Μονακό (80-83), με τον Μάικ Τζέιμς να ευστοχεί στο τρίποντο της νίκης 6.6'' πριν το τέλος της παράτασης.

Σύνταξη
Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να… λειτουργεί έστω για λίγο;
Ξεχωριστός 13.09.25

Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να... λειτουργεί έστω για λίγο;

Ο πρώτος Ασιάτης γ.γ. του ΟΗΕ μπορούσε να δει τι ήθελε η καθεμία από τις υπερδυνάμεις, πώς αυτό εντασσόταν στη συνολική στρατηγική τους, τις εγχώριες πολιτικές πιέσεις, αλλά και το προσωπικό στυλ ηγεσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σύρος: «Οξυγόνο» για τη Γάζα – Την Κυριακή ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla
Δείτε βίντεο 13.09.25

«Οξυγόνο» για τη Γάζα - Την Κυριακή από τη Σύρο ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla

Μέλη της ελληνικής πρωτοβουλίας που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla μιλούν για την προσπάθεια να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της πολύπαθης Γάζας - Γιατί το πλοίο ονομάστηκε «Οξυγόνο»

Σύνταξη
ΔΕΘ: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη
Θεσσαλονίκη 13.09.25 Upd: 21:26

Ανδρουλάκης: Εκλογές για πολιτική αλλαγή, για νίκη της Δημοκρατικής Παράταξης

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πολωνία: Νέος συναγερμός για drones, και στη Ρουμανία – Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά
Τι συνέβη 13.09.25 Upd: 20:44

Νέος συναγερμός για drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία - Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών», ανακοίνωσαν οι αρχές στην Πολωνία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

