Ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό (1-0, vid)
Ο Μαροκινός στράικερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατή κεφαλιά, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του Πειραιά
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει δίχτυα με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με σκόρερ τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 48’.
Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα έκανε εξαιρετική σέντρα από αριστερά και ο Μαροκινός σέντερ φορ των πρωταθλητών, έπιασε δυνατή κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα στην δεξιά γωνία της εστίας των φιλοξενούμενων.
Δείτε το γκολ του Ολυμπιακού στο 48′ , με σκόρερ τον Ελ Κααμπί:
