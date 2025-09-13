Ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό (1-0, vid)

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει δίχτυα με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με σκόρερ τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 48’.

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα έκανε εξαιρετική σέντρα από αριστερά και ο Μαροκινός σέντερ φορ των πρωταθλητών, έπιασε δυνατή κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα στην δεξιά γωνία της εστίας των φιλοξενούμενων.

Δείτε το γκολ του Ολυμπιακού στο 48′ , με σκόρερ τον Ελ Κααμπί: