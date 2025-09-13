Ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό – Καλή απόκρουση από τον Τζολάκη (vid)
Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού είπε «όχι» στον Μπανζάκι
Ο Πανσερραϊκός «απάντησε» στις ευκαιρίες του Ολυμπιακού, καθώς οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν λάθος της άμυνας των πειραιωτών στο 10’.
Ο Μπανζάκι βρέθηκε σε καλή θέση στην περιοχή, σούταρε δυνατά αλλά ο Τζολάκης ήταν σ’ ετοιμότητα και διατήρησε ανέπαφη την εστία του.
Δείτε την φάση:
