Αποθέωση του Ποντένσε στο Καραϊσκάκη

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και το σημερινό παιχνίδι είναι ξεχωριστό και για τον Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος άσος των πρωταθλητών επέστρεψε στην ομάδα του λιμανιού κι όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, αποθεώθηκε από τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων», που γέμισαν το φαληρικό γήπεδο.

Το όνομα του Ποντένσε έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Ολυμπιακού και ο ακραίος επιθετικός των πειραιωτών απόλαυσε μεγάλες στιγμές στην επιστροφή του στην έδρα των πρωταθλητών.

Ήταν σκηνές που αποδεικνύουν το ισχυρό «δέσιμο» του Πορτογάλου άσου με τους οπαδούς του Ολυμπιακού, κάτι που άλλωστε φάνηκε και στην υποδοχή του Ποντένσε πριν από λίγο καιρό στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Θυμίζουμε ότι πριν λίγες μέρες, ο Ποντένσε είχε στείλει μήνυμα μέσω social media στον κόσμο των «ερυθρόλευκων», στο οποίο ανέφερε «ραντεβού στο Καραϊσκάκη».