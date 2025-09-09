Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για τον Ποντένσε και τους αγώνες με Πανσερραϊκό, Πάφο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι γαλαντόμος και… ανοιχτοχέρης σε ό,τι έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές του. Ο Βάσκος προπόνηση την Πέμπτη τους ποδοσφαιριστές του και εν συνεχεία έδωσε τριήμερη άδεια σε όλους. Με την αυστηρή υποσημείωση, πως άπαντες θα έπρεπε να επιστρέψουν σε καλή κατάσταση. Και έτοιμοι για… δύσκολη εβδομάδα. Με μοναδικές εξαιρέσεις τρεις παίκτες: Τους Ντάνιελ Ποντένσε, Γκάμπριελ Στρεφέτσα και Γκουστάβο Μάνσα.

Το απόγευμα της Δευτέρας, λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ περίμενε άπαντες (πλην διεθνών) στο Ρέντη, για να ξεκινήσει η δουλειά, καθώς το πρόγραμμα που ξεκινάει το Σάββατο, με το παιχνίδι κόντρα στον Πανσερραϊκό, είναι… φωτιά για τους Ερυθρόλευκους. Με τον προπονητή των νταμπλούχων, ωστόσο, να βλέπει με ικανοποίηση και… ανακούφιση, πως τα προβλήματα που άφησε στο Ρέντη, έχουν λυθεί με την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις.

Κατ’ αρχάς, ο «Μέντι» είδε τον Ντάνιελ Ποντένσε, όχι απλώς να έχει ξεπεράσει την ενόχληση στον τετρακέφαλο, την οποία είχε «κουβαλήσει» από τη Σαουδική Αραβία, αλλά να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας. Ναι, ο Πορτογάλος, ο οποίος έμεινε στο Ρέντη όλες αυτές τις ημέρες, για να κάνει ατομικό πρόγραμμα με τον γυμναστή, Χρήστο Μουρίκη και το υπόλοιπο επιτελείο της ομάδας, εμφανίστηκε τη Δευτέρα έτοιμος και προπονήθηκε με τους συμπαίκτες του, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Μάλιστα, πριν μπει έκανε τα σχετικά τεστ, τα οποία πέρασε με ιδιαίτερη άνεση, ενώ και μετά το τέλος του προγράμματος έκανε έξτρα πρόγραμμα!

Στόχος και του Ποντένσε, αλλά και του Μεντιλίμπαρ είναι να παίξει για ένα χρονικό διάστημα στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό. Αρχικά, υπήρχε η σκέψη για μια 15λεπτη συμμετοχή, ώστε να βρει ρυθμό, να αρχίσει να προσαρμόζεται και να μαθαίνει τους νέους του συμπαίκτες. Η βελτίωση της κατάστασής του, η αδημονία του να μπει και να βοηθήσει, αλλά και μια συζήτηση που είχε τη Δευτέρα με τον προπονητή, δείχνει ότι μπορεί να πάρει περισσότερα λεπτά. Κάτι που εφόσον συμβεί, αυξάνει και τις πιθανότητες να τον δούμε (ως αλλαγή) και στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με αντίπαλο την Πάφο, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Από εκεί και πέρα, ευχάριστα είναι τα νέα και από το μέτωπο του Γκάμπριελ Στρεφέτσα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε δεχθεί μια κλοτσιά στην προπόνηση της Τρίτης, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός προπονήσεων για λίγες ημέρες. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο και ο 28χρονος ακραίος επιθετικός έμεινε στο Ρέντη και σήμερα έδειξε ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό. Δοκίμασε να προπονηθεί και εν τέλει έβγαλε όλο το πρόγραμμα χωρίς να αισθανθεί ενοχλήσεις. Κάτι που σημαίνει ότι μπαίνει στην εξίσωση για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με τους διεθνείς, ο Μεντιλίμπαρ περιμένει σήμερα τους περισσότερους στο Ρέντη. Με τους Μέχντι Ταρέμι και Αγιούμπ Ελ Κααμπί να φτάνουν το απόγευμα στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουν τρεις γεμάτες προπονήσεις πριν την αναμέτρηση του Σαββάτου.