Το μήνυμα του Ολυμπιακού στους δέκα «ερυθρόλευκους» διεθνείς (pic)

Διψήφιος είναι ο αριθμός των διεθνών του Ολυμπιακού στη διακοπή του Σεπτεμβρίου για τις Εθνικές ομάδες. Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες έχουν δέκα ποδοσφαιριστές με διεθνείς υποχρεώσεις και μέσω των social media ευχήθηκαν σε όλους καλή επιτυχία.

Από τους δέκα, οι επτά είναι Έλληνες. Ο λόγος για τους Παναγιώτη Ρέτσο, Χρήστο Μουζακίτη και Κωνσταντίνο Τζολάκη που έχουν ενσωματωθεί στην Εθνική Ανδρών αλλά και για τους Νίκο Μπότη, Αλέξη Καλογερόπουλο, Αργύρη Λιατσικούρα και Σταύρο Πνευμονίδη που είναι στην Εθνική Ελπίδων.

Διαβάστε επίσης: «Αίμα και άμμος» στο ματς της Εθνική μας με την Ισπανία μετά τη νίκη της Βοσνίας – Όλα τα σενάρια

Όσο για τους ξένους, πρόκειται για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί με το Μαρόκο, τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι με τη Νιγηρία και τον Μέχντι Ταρέμι με το Ιράν.