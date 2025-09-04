Το μήνυμα του Ολυμπιακού στους δέκα «ερυθρόλευκους» διεθνείς (pic)
Ο Ολυμπιακός ευχήθηκε στους δέκα διεθνείς του για τις υποχρεώσεις τους με τις Εθνικές ομάδες.
- Ψηφιακά σωσίβια: Πώς τα social media γίνονται διέξοδος των νέων και τους βοηθούν να βρίσκουν φωνή
- «Το Ισραήλ θα εξαπολύσει τις 10 βιβλικές πληγές», απειλεί ο Ίσραελ Κατζ τους Χούθι
- Πιλότος τα «έτσουξε» και καθυστέρησε πτήσεις για… 18 ώρες
- Μόνο 1 στους 4 κρατούμενους από τη Γάζα αναγνωρίζεται ως μαχητής - Απόρρητα στοιχεία των Ισραηλινών
Διψήφιος είναι ο αριθμός των διεθνών του Ολυμπιακού στη διακοπή του Σεπτεμβρίου για τις Εθνικές ομάδες. Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες έχουν δέκα ποδοσφαιριστές με διεθνείς υποχρεώσεις και μέσω των social media ευχήθηκαν σε όλους καλή επιτυχία.
Από τους δέκα, οι επτά είναι Έλληνες. Ο λόγος για τους Παναγιώτη Ρέτσο, Χρήστο Μουζακίτη και Κωνσταντίνο Τζολάκη που έχουν ενσωματωθεί στην Εθνική Ανδρών αλλά και για τους Νίκο Μπότη, Αλέξη Καλογερόπουλο, Αργύρη Λιατσικούρα και Σταύρο Πνευμονίδη που είναι στην Εθνική Ελπίδων.
Διαβάστε επίσης: «Αίμα και άμμος» στο ματς της Εθνική μας με την Ισπανία μετά τη νίκη της Βοσνίας – Όλα τα σενάρια
Όσο για τους ξένους, πρόκειται για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί με το Μαρόκο, τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι με τη Νιγηρία και τον Μέχντι Ταρέμι με το Ιράν.
🔴⚪🌍 Καλή επιτυχία σε όλους τους παίκτες μας, που θα αγωνιστούν με τις Εθνικές ομάδες των χωρών τους! / Good luck to all our players who will be competing with their National Teams! pic.twitter.com/I8ZvNlni6p
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 4, 2025
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις