Κλήθηκε στην Εθνική Μαρόκου ο Ελ Κααμπί (pic)
Ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, είναι στις κλήσεις της εθνικής Μαρόκου ενόψει των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.
Και πάλι στην Εθνική Μαρόκου ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί!
Ο Μαροκινός στράικερ του Ολυμπιακού, είναι στις κλήσεις του Ουαλίντ Ρεγκραγκί, ενόψει των δύο ματς που θα δώσει η αφρικανική χώρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Η σχετική ανάρτηση:
لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي النيجر و زامبيا
🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Niger & Zambia#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/x10Hgjvemg
— Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 28, 2025
Το Μαρόκο θα δώσει δύο ματς με Νίγηρα (5/9) και Ζάμπια (8/9), με τον στράικερ του Ολυμπιακού να έχει ήδη 54 παρουσίες με την Εθνική ομάδα της χώρας του, έχοντας σημειώσει 28 γκολ. Να σημειωθεί πως η αφρικανική ομάδα έχει ξεκινήσει ιδανικά τα προκριματικά, με πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς.
