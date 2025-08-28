Κλήθηκε στην Εθνική Μαρόκου ο Ελ Κααμπί (pic)

Και πάλι στην Εθνική Μαρόκου ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί!

Ο Μαροκινός στράικερ του Ολυμπιακού, είναι στις κλήσεις του Ουαλίντ Ρεγκραγκί, ενόψει των δύο ματς που θα δώσει η αφρικανική χώρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η σχετική ανάρτηση:

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي النيجر و زامبيا 🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Niger & Zambia#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/x10Hgjvemg — Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 28, 2025

Το Μαρόκο θα δώσει δύο ματς με Νίγηρα (5/9) και Ζάμπια (8/9), με τον στράικερ του Ολυμπιακού να έχει ήδη 54 παρουσίες με την Εθνική ομάδα της χώρας του, έχοντας σημειώσει 28 γκολ. Να σημειωθεί πως η αφρικανική ομάδα έχει ξεκινήσει ιδανικά τα προκριματικά, με πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς.