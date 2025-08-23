Ο Ελ Κααμπί «σφράγισε» τη νίκη του Ολυμπιακού (2-0, vids)
Ο Ολυμπιακός έκανε και το 2-0 με τον Ελ Κααμπί στην τελευταία φάση του αγώνα με τον Αστέρα
Μπορεί να άργησαν, αλλά ήρθαν τα γκολ που τόσο έψαξε μέσα στο ματς ο Ολυμπιακός.
Οι νταμπλούχοι Ελλάδος πήραν τη νίκη κόντρα στον Αστέρα στο «Γ. Καραϊσκάκης», στα τελευταία λεπτά του αγώνα ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Ο Ολυμπιακός πέτυχε δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Αρχικά με τον Γιουσούφ Γιαζίτσι στο 90+3′ ενώ ο Αγιούμπμ Ελ Κααμπί «σφράγισε» τη νίκη των «ερυθρόλευκων» στο 90+7′. Στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Με υπέροχο πλασέ ο Μαροκινός φορ νίκησε τον Παναγιώτη Τσιντώντα για το τελικό 2-0 της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Δείτε το 2-0 του Ολυμπιακού με τον Ελ Κααμπί:
Κι εδώ το 1-0:
