Νέα μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Ελ Κααμπί (vid)
Ο Τσιντώντας πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Μαροκινό σέντερ φορ
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πιέζει την άμυνα του Αστέρα και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ.
Ο Ελ Κααμπί θέλησε να περάσει στο 82’ τον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων, αλλά ο Τσιντώτας έκανε τάκλιν εκτός περιοχής και πρόλαβε τον Μαροκινό σέντερ φορ των «ερυθρόλευκων».
Δείτε την ευκαιρία των πειραιωτών
