Νέα μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Ελ Κααμπί (vid)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πιέζει την άμυνα του Αστέρα και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ.

Ο Ελ Κααμπί θέλησε να περάσει στο 82’ τον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων, αλλά ο Τσιντώτας έκανε τάκλιν εκτός περιοχής και πρόλαβε τον Μαροκινό σέντερ φορ των «ερυθρόλευκων».

Δείτε την ευκαιρία των πειραιωτών