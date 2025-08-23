Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο (vid)

Ο Ολυμπιακός έφτασε μιαν «ανάσα» από το γκολ στο ματς με τον Αστέρα στο 72′, αλλά οι «ερυθρόλευκοι δεν είχαν την τύχη με το μέρος τους.

Ο Έσε πάσαρε με τακουνάκι στον Τσικίνιο, ο Πορτογάλος μέσος έκανε ωραίο σουτ, αλλά η μπάλα βρήκε το δεξί δοκάρι της εστίας του Τσιντώτα.

Ήταν η καλύτερη μέχρι στιγμής ευκαιρία των πειραιωτών στο παιχνίδι:

Δείτε το δοκάρι του Τσικίνιο: