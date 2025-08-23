Ακυρώθηκε για οφσάιντ το γκολ του Ελ Κααμπί (vid)

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, πιέζοντας τον Αστέρα και οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να σκοράρουν στο 51′ με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αλλά το γκολ δεν μέτρησε.

Ο Κοστίνια έκανε ωραία πάσα, ο Μαροκινός βρέθηκε απέναντι στον Τσιντώτα και βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε (μετά από εξέταση της φάσης στο VAR) για οφσάιντ του Μαροκινού στράικερ.

Δείτε το γκολ που ακυρώθηκε: