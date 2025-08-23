Απείλησαν με Ελ Κααμπί οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Ολυμπιακός έχει τον απόλυτο έλεγχο στο ματς με τον Αστέρα και στο 22΄είχε καλή ευκαιρία ν’ ανοίξει το σκορ με τον Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός βρέθηκε σε καλή θέση στην περιοχή των Αρκάδων, έπιασε την κεφαλιά μετά την ωραία σέντρα του Πνευμονίδη, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Δείτε την προσπάθεια του διεθνούς στράικερ των πειραιωτών: