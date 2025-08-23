Η 11άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ. Καραϊσκάκης» τον Αστέρα Τρίπολης (20:00), για την 1η αγωνιστική της Super League.

Στο παιχνίδι με τους Αρκάδες ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με 4-2-3-1, έχοντας τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Πνευμονίδη στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Συνοπτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ελ Κααμπί.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Asteras Aktor από την Stoiximan! / Our line-up for today's match against Asteras Aktor is powered by Stoiximan!

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, στο πρώτο τους επίσημο παιχνίδι για τη νέα σεζόν, θέλουν να πάρουν τη νίκη και να ξεκινήσουν με το δεξί την περιπέτειά τους στο νέο πρωτάθλημα, σε μια αναμέτρηση που πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της τιμωρίας που είχε επιβληθεί στους Πειραιώτες για τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Στον πάγκο οι: Μπότης, Πασχαλάκης, Νασιμέντο, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Μπιανκόν, Λιατσικούρας, Γιαζίτζι, Μπρούνο, Σιπιόνι και Αγγελάκης.

Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης: Τσιντώτας – Άλχο, Καστάνο, Σίπτσιτς, Σιλά – Έντερ, Γιαμπλόνσκι – Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης – Μακέντα.

Αναπληρωματικοί οι: Παπαδόπουλος, Κακαδιάρης, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Μούμο, Καλλαντζή, Τζοακίνι, Κέτου, Χαραλάμπογλου.