Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Και το ερώτημα είναι ένα: Ποιος μπορεί να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό;
On Field 23 Αυγούστου 2025 | 09:57

Και το ερώτημα είναι ένα: Ποιος μπορεί να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό;

Από την μια ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ και από την άλλη τρεις ομάδες που προφανώς θέλουν αλλά πόσο πραγματικά μπορούν;

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Κάτι λιγότερο από 3,5 μήνες έχουν περάσει από τότε που μπήκε τέλος στο περσινό πρωτάθλημα με μεγάλο νικητή τον Ολυμπιακό που την σεζόν των 100 του χρόνων «σάρωσε» στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ που από την στιγμή που ο Βάσκος τεχνικός ανέλαβε την ομάδα πάει με… σπασμένα φρένα. Η τρομερή πορεία έως την ΟΠΑΠ Αρένα και την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ, το νταμπλ πέρσι και η πολύ καλή παρουσία στο Γιουρόπα Λιγκ και πάνω από όλα, το καλό ποδόσφαιρο που έκανε τους οπαδούς του Ολυμπιακού να καταγράφουν το ένα sold out μετά το άλλο. Γιατί απλά έτσι ονειρεύονται τον Ολυμπιακό.

Στην No3 version του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό ο πήχης ανεβαίνει ακόμη περισσότερο καθώς το Τσάμπιονς Λιγκ, ειδικά στη νέα του μορφή, έχει τεράστιες απαιτήσεις. Και μαζί η «αιώνια» ανάγκη του Ολυμπιακού να είναι πρώτος και καλύτερος στην Ελλάδα, να κατακτά το πρωτάθλημα.

Μια σεζόν που αρχίζει δύσκολα καθώς το ματς με τον Αστέρα έχει ένα μεγάλο «πακέτο» από δυσκολίες. Άδειο Καραϊσκάκη, τρεις σημαντικές απουσίες και ο μοναδικός αντίπαλος που η περσινή ομάδα του «Μέντι» δεν κέρδισε. «Κερασάκι» το ότι στο Καραϊσκάκη ο Αστέρας συνήθως του «βγάζει το λάδι»…

Κάθε αρχή και δύσκολη βεβαίως για μια σεζόν που ο Ολυμπιακός λογικά έχει θέσει το πρωτάθλημα ως τον πρώτο στόχο. Να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο, το 49ο στην ιστορία του και να πλησιάσει στο 6ο αστέρι.

Και πραγματικά το ερώτημα σε αυτό το νέο πρωτάθλημα είναι κατά πόσον ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ μπορούν να του βάλουν δύσκολα. Αν όχι και οι τρεις, ποιος από αυτούς, αν όντως μπορέσει να αντέξει έως το τέλος της διαδρομής κόντρα στον Ολυμπιακό.

Γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία πως στο ξεκίνημα αυτής της νέας διαδρομής ο Ολυμπιακός μπαίνει μπροστά από τους άλλους τρεις. Με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αποτελεί εγγύηση μαζί με το ρόστερ που πέρσι οδήγησε την ομάδα στην κορυφή. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει μικρές αλλαγές, ουσιαστικά Κάρμο και Κωστούλας λείπουν από την περσινή «πρώτη γραμμή» την ώρα που έχει ήδη ενισχυθεί και είναι δεδομένο πως μέσα στις επόμενες μέρες έως το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου θα έχει και άλλες αφίξεις.

Στον αντίποδα; Ο Παναθηναϊκός αλλάζει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ του, δίνοντας προτεραιότητα στις πωλήσεις, ποντάροντας στον Βιτόρια που έχει την ομάδα από την αρχή της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ στα δικά του 100 χρόνια αφού τελικά κράτησε τον Λουτσέσκου που αμφισβητήθηκε, άργησε να κάνει τις κινήσεις του και ακόμη δείχνει εντελώς ανέτοιμος ενώ η ΑΕΚ, η μοναδική με νέο προπονητή ακόμη προσπαθεί να πατήσει στα πόδια της χωρίς να έχει ολοκληρώσει το ρόστερ της. Και οι τρεις έχουν την ταλαιπωρία των καλοκαιρινών προκριματικών που όπως και να το κάνουμε δημιουργούν μπελάδες αν τα πράγματα δεν πάνε καλά.

Στο πρωτάθλημα βεβαίως μετράει η διάρκεια, όμως η ιστορία μας έχει δείξει πως όταν ο Ολυμπιακός πάρει κεφάλι τότε δύσκολα τον πιάνει κανείς. Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα; Ο Ολυμπιακός θα κρίνει την πορεία και το πόσο ανταγωνιστικό θα είναι το νέο πρωτάθλημα. Αν έχουν και οι τέσσερις μάλιστα Ευρώπη τα ζόρια θα είναι ίδια, αν και άλλο συντελεστή δυσκολίας θα έχει ο Ολυμπιακός στο Τσάμπιονς λιγκ και άλλο οι υπόλοιποι. Όλοι όμως θα έχουν «διαβολοβδομάδες» με ότι αυτό συνεπάγεται. Σε μια σεζόν που και οι τέσσερις ψάχνουν τον τίτλο για διαφορετικούς λόγους. Ο Παναθηναϊκός γιατί το αγνοεί από το 2010, ο ΠΑΟΚ γιατί θέλει να γιορτάσει ιδανικά τα 100 του χρόνια, η ΑΕΚ για να ξεφύγει από την περσινή καταστροφική σεζόν και ο Ολυμπιακός γιατί… είναι ο Ολυμπιακός.

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
