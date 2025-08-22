Η αποστολή του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα της Super League (pic)

Έτοιμος για την πρεμιέρα του στη Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025/26 είναι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν το Σάββατο (20:00) τις υποχρεώσεις τους στο νέο πρωτάθλημα φιλοξενώντας τον Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκη για την 1η αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος, ξεκινώντας έτσι την προσπάθεια για να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους.

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας τους για το παιχνίδι αυτό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε και την πρώτη αποστολή των νταμπλούχων, στην οποία μετέχουν 23 ποδοσφαιριστές.

Εκτός αυτής έμειναν οι τιμωρημένοι Καμπελά και Στρεφέτσα, ο τραυματίας Γιάρεμτσουκ και ο Βέζο για αγωνιστικούς λόγους. Αντιθέτως, «μέσα» είναι ο Μαρτίνς που ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε αλλά και ο νεαρός Αγγελάκης που «ανέβηκε» προσφάτως από την Κ23.

Αναλυτικά, η αποστολή:

Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Ντιόγκο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Αγγελάκης.