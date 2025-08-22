sports betsson
22.08.2025 | 08:19
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League
Ποδόσφαιρο 22 Αυγούστου 2025 | 10:20

Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League

Η Super League της νέας χρονιάς ξεκινά αυτό το σαββατοκύριακο και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της τι κάνουν οι 14 «μονομάχοι» στις πρεμιέρες τους στο πρωτάθλημα.

Λίγες ώρες έμειναν πρακτικά για την έναρξη της σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με την πρεμιέρα της Super League, το Σάββατο (23/8). Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης και Άρης – Βόλος είναι οι δύο αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία στις 20:00, ενώ στις 22:00 ακολουθεί το Παναιτωλικός – Ατρόμητος. Δύο ματς περιλαμβάνει το «μενού» της Κυριακής, αντίθετα, τα ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (20:15) και ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (21:00), για τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένο το Λεβαδειακός – Κηφισιά (19:30), ενώ υπενθυμίζεται ότι το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ έχει αναβληθεί μετά από αίτημα των «πρασίνων».

Πολλά ενδιαφέροντα ματς στην πρώτη αγωνιστική λοιπόν και με αφορμή το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, η Super League «θυμήθηκε» τι κάνουν οι ομάδες κατά την 1η αγωνιστική τα τελευταία χρόνια. «Πρωταθλητής» και σε αυτή την κατηγορία είναι φυσικά ο νταμπλούχος Ολυμπιακός, ο οποίος μετρά 16 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα στις τελευταίες 19 πρεμιέρες του, ενώ στις τελευταίες 7 δεν έχει δεχθεί καν γκολ!

Καλή παράδοση έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια και η ΑΕΚ με 5 νίκες σε ισάριθμες πρεμιέρες, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες σε 19 σεζόν. Αντίθετα, επτά διαδοχικές πρεμιέρες στο «σπίτι» του έχει κάνει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, με απολογισμό 5 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. «Ουραγοί» στις επιδόσεις τους σε πρεμιέρες είναι οι Λεβαδειακός -χωρίς νίκη σε 12 ματς (0/4/8)- και Παναιτωλικός, με 2 ισοπαλίες και 11 ήττες σε 13 εναρκτήριους αγώνες.

Αναλυτικά, το θέμα της Super League, όπως δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της:

Η πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς είναι πάντα δύσκολη και τα βήματα είναι συνήθως πιο συντηρητικά. Νέο πρωτάθλημα, «νέες» ομάδες και ποδοσφαιριστές που κάνουν το ντεμπούτο τους στη Super League. Οι παραδόσεις δεν παίζουν μπάλα, αλλά πάντα υπάρχουν τα δεδομένα των προηγούμενων χρόνων.

Οι 14 μονομάχοι της Super League θα κάνουν το ντεμπούτο τους στο φετινό πρωτάθλημα, με τους δύο από αυτούς (Παναθηναϊκός και ΟΦΗ) να περιμένουν μια εβδομάδα ακόμη.

Ας δούμε, όμως, τι έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια με δεδομένο το πρώτο τους παιχνίδι μέσα στη χρονιά που δεν ήταν πάντα στην 1η αγωνιστική, αφού υπήρξαν φορές που χρειάστηκε για τεχνικούς λόγους να αλλάξει το πρόγραμμα και η πρεμιέρα τους να γίνει πιο αργά.

ΑΕΚ

Στις πέντε τελευταίες πρεμιέρες της η ΑΕΚ μετρά πέντε νίκες και μάλιστα χωρίς να δεχθεί γκολ. Οι τέσσερις τελευταίες είναι με νίκη 3-0, ενώ η άλλη με 2-0. Η τελευταία της απώλεια ήταν το 2019-20, όταν ηττήθηκε στην έδρα της από την Ξάνθη με 2-1. Συνολικά στα 17 στην ιστορία της Super League έχει 11 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες με συνολικό συντελεστή στα γκολ 33-10.

ΑΕΛ

Η τελευταία πρεμιέρα για την ΑΕΛ στη Super League ήταν τη σεζόν 2020-21 και αντίπαλος της ήταν πάλι ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όπου ηττήθηκε με 1-0. Αυτή είναι η μια από τις δύο συνολικά ήττες που έχει σε πρεμιέρες, με την άλλη να είναι το 2017-18 από τον Ολυμπιακό με 4-1 στο στάδιο Καραϊσκάκης. Η συνολική συγκομιδή της είναι τέσσερις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες με συντελεστή γκολ 11-9.

ΑΡΗΣ

Χωρίς νίκη στις δύο τελευταίες πρεμιέρες του είναι ο Άρης, ο οποίος πέρσι αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ το 2023-24 ηττήθηκε με 3-2 στο Ηράκλειο από τον ΟΦΗ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει τον Βόλο την 1η αγωνιστική. Αγαπημένος αντίπαλος είναι ο ΟΦΗ, αφού οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί στην πρεμιέρα τις τρεις από τις έξι προηγούμενες σεζόν. Συνολικά στα 15 ματς του στη Super League έχει 6 νίκες, 6 ισοπαλίες και 3 ήττες με συντελεστή γκολ 19-9.

ASTERAS AKTOR

Η ομάδα της Τρίπολης έχει ηττηθεί στις οκτώ από τις 18 αναμετρήσεις της για την πρεμιέρα της Super League. Στις τελευταίες εννέα μάλιστα μετρά μόλις δύο νίκες και αυτές ήταν με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό το 2020-21 στην Αρκαδία και το 2024-25 στο ΟΑΚΑ. Στις πέντε νίκες που έχει, οι τρεις είναι απέναντι στις ομάδες του BIG 5, αφού έχει και μια επί της ΑΕΚ με 1-0 το 2012-13, ενώ οι άλλες δύο είναι με τον Εργοτέλη και τον Πανθρακικό. Η συνολική συγκομιδή του είναι 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και 8 ήττες με συντελεστή γκολ 14-23.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Στις 18 συμμετοχές του στη Super League, ο Ατρόμητος έχει ισορροπημένη συμπεριφορά, με έξι νίκες, επτά ισοπαλίες και πέντε ήττες, ενώ ο συντελεστής των γκολ είναι στο 19-23. Στις δέκα τελευταίες του πρεμιέρες έχει μόλις δύο νίκες, εντός έδρας με τον ΟΦΗ το 2022-23 και εκτός έδρας με τον Παναιτωλικό το 2018-19. Στο Αγρίνιο θα κάνει πρεμιέρα και αυτή τη σεζόν.

ΒΟΛΟΣ

Μετά από τέσσερις διαδοχικές χρονιές με την πρεμιέρα σε εντός έδρας αναμέτρηση, ο Βόλος ξεκινά μακριά από τη Μαγνησία, όπως είχε γίνει στις δύο πρώτες σεζόν της παρουσίας του στη Super League που πήρε ισάριθμες νίκες. Το 2019-20 επικράτησε του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη με 2-1 και το 2020-21 του Ατρομήτου με 2-0 στο Περιστέρι. Η ομάδα του Βόλου είχε κρατήσει ένα αήττητο σερί πέντε σεζόν (3 νίκες – 2 ισοπαλίες), το οποίο έσπασε στην έναρξη του περσινού πρωταθλήματος, όπου ηττήθηκε με 2-0 από τον Ολυμπιακό.

ΚΗΦΙΣΙΑ

Μόλις μια παρουσία στη Super League έχει η Κηφισιά και αυτή ήταν τη σεζόν 2023-24. Τότε είχε ηττηθεί με 3-0 από τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Ήπειρο. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της με αντίπαλο τον Λεβαδειακό πάλι σε εκτός έδρας αναμέτρηση.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Χωρίς νίκη είναι ο Λεβαδειακός στις δώδεκα πρεμιέρες του στη Super League. Η ομάδα της Βοιωτίας δεν έχει καταφέρει να πάρει τους τρεις βαθμούς σε πρεμιέρα και μετρά τέσσερις ισοπαλίες και οκτώ ήττες με τον συντελεστή των γκολ να είναι στο 4-17. Μάλιστα στα έξι τελευταία του εναρκτήρια παιχνίδια δεν έχει καταφέρει να σκοράρει, με το τελευταίο γκολ να είναι τη σεζόν 2014-15 στην ισοπαλία 1-1 με τον Παναθηναϊκό.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Οι Ερυθρόλευκοι στις 19 πρεμιέρες τους στη Super League μετρούν 16 νίκες, 2 ισοπαλίες και μια ήττα. Στα επτά τελευταία δεν έχουν δεχθεί ούτε τέρμα από τον αντίπαλο τους στο εναρκτήριο παιχνίδι της χρονιάς, αλλά μετρούν έξι νίκες και μια εντός έδρας λευκή ισοπαλία με τον Ατρόμητο τη σεζόν 2021-22. Το αγαπημένο τους σκορ είναι το 2-1, το οποίο έχει εμφανιστεί σε τέσσερις περιπτώσεις, ενώ η ευρύτερη νίκη τους σε πρεμιέρα είναι το 6-1 της σεζόν 2016-17 εντός έδρας με την Βέροια.

ΟΦΗ

Νικητής είναι η ισοπαλία στις πρεμιέρες του ΟΦΗ, ο οποίος σε 14 αναμετρήσεις έχει οκτώ και υπάρχουν ακόμη τρεις νίκες και τρεις ήττες. Η τελευταία νίκη ήταν στη σεζόν 2023-24 εντός έδρας με τον Άρη (3-2). Ο συντελεστής των γκολ είναι στο 15-19 με τρεις από τις ισοπαλίες να έχουν ολοκληρωθεί χωρίς τέρματα, ακόμη τρεις με 1-1 και δύο με 2-2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Με έντεκα νίκες, πέντε ισοπαλίες και τρεις ήττες έχει ανοίξει τις σεζόν του στη Super League ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα οι τέσσερις από τις πέντε ισοπαλίες είναι με 1-1 και αποτελούν το σκορ με τις περισσότερες εμφανίσεις, ενώ ακολουθεί η νίκη των Πρασίνων με 1-0 (τρεις εμφανίσεις). Ο Παναθηναϊκός τα τέσσερα τελευταία χρόνια κάνει την πρεμιέρα του εντός έδρας, αλλά πριν από αυτό είχε επτά διαδοχικά «ανοίγματα» σεζόν με εκτός έδρας παιχνίδι. Η ευρύτερη νίκη του είναι το 5-0 απέναντι στον Ατρόμητο το 2023-24. Ο συνολικός συντελεστής των γκολ είναι στο 33-10.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Δύο ισοπαλίες και έντεκα ήττες έχει ο Παναιτωλικός στην αυλαία της Super League και τα τέσσερα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει να σκοράρει στο εναρκτήριο παιχνίδι του. Τα Καναρίνια έχουν καταφέρει να πάρουν βαθμό τη σεζόν 2020-21 εκτός έδρα με τον ΟΦΗ (1-1) και την επόμενη σεζόν στο γήπεδο τους με τον ASTERA AKTOR (0-0). Συνολικά έχουν σημειωθεί 25 τέρματα στα παιχνίδια του Παναιτωλικού και χωρίς γκολ είναι μόνο μια αναμέτρηση, ενώ ο συντελεστής τερμάτων είναι στο 5-20.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Αυτή θα είναι η τέταρτη πρεμιέρα του Πανσερραϊκού σε επίπεδο Super League και στις προηγούμενες τρεις έχει μια νίκη και δύο ήττες. Μάλιστα οι δύο τελευταίες αυλαίες του ήταν με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όπου υπήρξε το ίδιο σκορ, νίκη με 2-1 για τον Δικέφαλο. Το 2008-09 τα Λιοντάρια επικράτησαν με 2-1 του Ηρακλή σε εκτός έδρας αναμέτρηση.

ΠΑΟΚ

Επτά διαδοχικές εντός έδρας πρεμιέρες για τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια με συγκομιδή πέντε νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα. Τα περισσότερα από τα 19 συνολικά παιχνίδια του έχουν ολοκληρωθεί με 1-0 (5 φορές), ενώ ακολουθεί το 0-0 με τέσσερις εμφανίσεις. Η Ξάνθη είναι η ομάδα με την οποία έχει κάνει περισσότερες φορές πρεμιέρα (4), ενώ με την ΑΕΛ είχαν βρεθεί πάλι στην Τούμπα στην πρεμιέρα του 2020-21. Συνολικά έχει 11 νίκες, 6 ισοπαλίες και 2 ήττες με συντελεστή τερμάτων 23-9.

