Η Super League ανακοίνωσε τι ισχύει με τα κριτήρια ισοβαθμίας για τη νέα σεζόν
Η Super League κάνει σέντρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε τα κριτήρια ισοβαθμίας, σύμφωνα με τον ΚΑΠ.
Η Super League κάνει σέντρα το Σαββατοκύριακο 23/24 Αυγούστου, με τις ομάδες να μπαίνουν και πάλι στον… στίβο του πρωταθλήματος.
Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός υποδέχεται στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ.Καραϊσκάκης» τον Αστέρα Τρίπολης το Σάββατο (23/8), με τον Άρη να αντιμετωπίζει στο Κλεάνθης Βικελίδης τον Βόλο και τον Παναιτωλικό τον Ατρόμητο για την πρώτη αγωνιστική ημέρα της νέας σεζόν στην κορυφαία κατηγορία.
Στο πλαίσιο της έναρξης του πρωταθλήματος, η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε και τι θα ισχύσει με τα κριτήρια ισοβαθμίας σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ που περιλαμβάνεται στο άρθρο 20.
Αναλυτικά τα κριτήρια της ισοβαθμίας:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
1. Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
2. Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
3. Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
4. Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
5. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
6. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
7. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
