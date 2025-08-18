sports betsson
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
18.08.2025 | 19:55
Συναγερμός για επίθεση στο Κίεβο – Ηχούν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής
Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στις ομάδες της Super League
Ποδόσφαιρο 18 Αυγούστου 2025 | 20:45

Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στις ομάδες της Super League

Το ραντεβού του Λανουά και της ΚΕΔ είναι για την Πέμπτη (21/8), ενώ και σε άλλη ημερομηνία θα γίνει ξεχωριστό μάθημα μόνο στον Ολυμπιακό και μετά στους άλλους Ευρωπαίους (Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ)

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Βλέπεις άσχημα όνειρα; Μπορεί να φταίνε αυτά που τρως

Βλέπεις άσχημα όνειρα; Μπορεί να φταίνε αυτά που τρως

Πρόσκληση του Λανουά και της ΚΕΔ, μέσω της ΕΠΟ, στις ομάδες της Super League προκειμένου την Πέμπτη 21/8 να στείλουν από δυο εκπροσώπους σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το θέμα έχει να κάνει με μάθημα νέων κανονισμών (σ.σ. μίνι σεμινάριο) το οποίο θα είναι τρίωρης διάρκειας, ενώ την ίδια μέρα θα καθίσουν στα θρανία και οι δημοσιογράφοι.

Απομένει οι ομάδες να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, με εξαίρεση τον Ολυμπιακό που θα γίνει ξεχωριστό μάθημα και θα ακολουθήσει και στους άλλους Ευρωπαίους καθώς την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν υποχρεώσεις για τα πλέι οφ του Europa League (με Σάμσουσπορ και Ριέκα, αντίστοχα) και την ΑΕΚ που παίζει με την Αντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League.

Οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στο μίνι σεμινάριο είναι οι εξής:

Τα οκτώ δευτερόλεπτα για τους τερματοφύλακες: Από τα έξι δευτερόλεπτα που είχαν ως χρόνο οι τερματοφύλακες να κρατήσουν την μπάλα, πλέον μπορούν οκτώ. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό αν ξεπεράσουν το όριο, η αντίπαλη ομάδα θα κερδίζει κόρνερ και όχι έμμεσο φάουλ.

Τι θα κάνει ο διαιτητής στα οκτώ δευτερόλεπτα: Μόλις βλέπει ότι ο τερματοφύλακας καθυστερεί θα σηκώνει το χέρι του και κάνει την ανάλογη ένδειξη (μετρώντας αντίστροφα, σύμφωνα με την οδηγία από τα πέντε δευτερόλεπτα).

Η επανέναρξη του παιχνιδιού με «dropped ball»: Αν σε κάποια φάση το παιχνίδι σταματήσει, αλλά ο διαιτητής δεν είναι σίγουρος για το ποια ομάδα είχε την κατοχή, τότε η μπάλα ανήκει στην ομάδα που ακούμπησε τελευταία.

Τέλος οι κάρτες στους εξωγηπεδικούς μετά την επαφή με την μπάλα: Η τιμωρία για όποιον αγγίξει την μπάλα  (ποδοσφαιριστής, προπονητής, αποβληθείς παίκτης) είναι το έμμεσο φάουλ και όχι η κίτρινη κάρτα.

Το οφσάιντ θα κρίνεται στην τελευταία επαφή: Η νέα αυτή αλλαγή είναι καθοριστική και για το VAR ώστε να υπάρχουν πιο ακριβείς αποφάσεις. Μέχρι πρότινος κρίνονταν στην πρώτη επαφή.

Εκτέλεση πέναλτι με διπλή επαφή: Η εκτέλεση του πέναλτι επαναλαμβάνεται στο ενδεχόμενο που ο παίκτης αγγίξει τη μπάλα με το πόδι ή ακούσια. Σε περίπτωση που αυτός δεν σκοράρει, θα υπάρχει υπόδειξη για φάουλ υπέρ της αμυνόμενης ομάδας.

Ανανέωση και στον ρόλο του βοηθού διαιτητή: Ο βοηθός διαιτητή όταν πραγματοποιείται εκτέλεση πέναλτι θα στέκεται πλέον, στην γραμμή τέρματος, δηλαδή στην θεωρητική γραμμή του οφσάιντ. Στόχος να υπάρχει ακριβέστερος έλεγχος σχετικά με το αν πραγματοποιούνται παραβάσεις από τους παίκτες.

Προβλέπεται και ανακοίνωση των αποφάσεων του VAR από τα μεγάφωνα των γηπέδων και θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει ο Λανουά. Σκόπευε να το εντάξει στην Super League, με σχετικό μάθημα στο σεμινάριο των διαιτητών της Ξάνθης. Όμως, έκανε πίσω και κατάργησε το μάθημα χωρίς περεταίρω εξήγηση. Με βάση αυτή την καινοτομία, ο διαιτητής δεν θα κάνει απλώς υποδείξεις με τα χέρια του σχετικά με το τί κρίθηκε στο VAR, αλλά θα το ανακοινώνει από το μικρόφωνο Θα μπορεί να εξηγήσει συνοπτικά στους φιλάθλους και στους τηλεθεατές τον λόγο που πάρθηκε η εκάστοτε απόφαση στο VAR.

World
Ουκρανία: Εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας, ανταλλαγή εδαφών στο τραπέζι Τραμπ-Ευρωπαίων

Ουκρανία: Εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας, ανταλλαγή εδαφών στο τραπέζι Τραμπ-Ευρωπαίων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομη προσγείωση στην αγορά μετά από 9 ημέρες ανόδου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομη προσγείωση στην αγορά μετά από 9 ημέρες ανόδου

Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας
Αδιάλλακτη στάση 18.08.25

Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας

Το Ισραήλ θα ολοκληρώσει τους στόχους του στη Γάζα δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί τη νέα πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα.

Σύνταξη
Φωτιά: Με «Αχαΐα Pass» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους – Η αντίδραση του δήμου Πατρέων
Διαμαρτυρία πυρόπληκτων 18.08.25

Με «Αχαΐα Pass» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους - Η αντίδραση του δήμου Πατρέων

Τα μέτρα για τους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα ανακοίνωσε η κυβέρνηση προκαλώντας την άμεση αντίδραση του δήμου Πατρέων που καταγγέλλει «απόλυτη σιωπή της κυβέρνησης για έκτακτη και άμεση χρηματοδότηση».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»
«Καμουφλάζ αποτυχίας» 18.08.25

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ανάρτησή του σχετικά με το ΕΣΥ. Καλεί τον Κ.Μητσοτάκη να σταματήσει τις «θριαμβολογίες» και να δείξει «πολιτική βούληση για ανασυγκρότηση» του συστήματος.

Σύνταξη
«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια
Ωραία Ζωή 18.08.25

«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια

Πώς ζει η Ζωή Λάσκαρη μετά τον θάνατό της; Η απάντηση κρύβεται στα ίδια της τα λόγια: στις αλήθειες, τα πάθη και τις σκέψεις που μοιράστηκε με το κοινό και τους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας την πραγματική γυναίκα πίσω από τον μύθο της σταρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξάνθη: Είχαν σταματήσει για τα διόδια τα δύο ΙΧ που παρέσυρε το φορτηγό – Πώς συνέβη το φριχτό τροχαίο στην Εγνατία Οδό
Ελλάδα 18.08.25

Ξάνθη: Είχαν σταματήσει για τα διόδια τα δύο ΙΧ που παρέσυρε το φορτηγό – Πώς συνέβη το φριχτό τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Από γάμο στον Έβρο επέστρεφαν τα θύματα του δυστυχήματος στην Εγνατία Οδό στην Ξάνθη - Σώθηκαν δύο μικρά παιδιά από το ένα αυτοκίνητο

Σύνταξη
Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο
Ουάσιγκτον 18.08.25

Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο

Οι πρώτες δηλώσεις των Τραμπ-Ζελένσκι έδειξαν ότι οι δύο πλευρές, περισσότερο ή λιγότερο επιμένουν στις ίδιες θέσεις που έχουν διατυπώσει μέχρι τώρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καστοριά: To «κενό» που πιθανόν εκμεταλλεύτηκε ο 28χρονος κρατούμενος για να διαφύγει από το νοσοκομείο
Ελλάδα 18.08.25

To «κενό» που πιθανόν εκμεταλλεύτηκε ο 28χρονος κρατούμενος για να διαφύγει από το νοσοκομείο Καστοριάς

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία στην Καστοριά μετά την απόδραση κρατούμενου από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος. Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Σύνταξη
Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους
1848 18.08.25

Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους

Ενώ δύο από τους τέσσερις κληρονόμους του Τζουζέπε Βέρντι αποδέχτηκαν την προσφορά του κράτους, η Μαρία Μερσέντες και ο Αντζιόλο Καράρα Βέρντι την απέρριψαν, θεωρώντας το ποσό ανεπαρκές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς
Βαρύ κατηγορητήριο 18.08.25

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Ο Μάριου Μπεργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας του θρόνου στην Νορβηγία, είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Κατηγορείται για 32 συνολικά αδικήματα, εκ των οποίων τέσσερις βιασμοί.

Σύνταξη
Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν
Slang 18.08.25

Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν

Όπως όλα δείχνουν, οι παλαιότερες γενιές και όσοι απεχθάνονται το TikTok -παρόλο που αγαπούν τα reels του Instagram-, θα πρέπει απλώς να συνηθίσουν λέξεις όπως το skibidi και το delulu.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
