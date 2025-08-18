Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στις ομάδες της Super League

Πρόσκληση του Λανουά και της ΚΕΔ, μέσω της ΕΠΟ, στις ομάδες της Super League προκειμένου την Πέμπτη 21/8 να στείλουν από δυο εκπροσώπους σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το θέμα έχει να κάνει με μάθημα νέων κανονισμών (σ.σ. μίνι σεμινάριο) το οποίο θα είναι τρίωρης διάρκειας, ενώ την ίδια μέρα θα καθίσουν στα θρανία και οι δημοσιογράφοι.

Απομένει οι ομάδες να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, με εξαίρεση τον Ολυμπιακό που θα γίνει ξεχωριστό μάθημα και θα ακολουθήσει και στους άλλους Ευρωπαίους καθώς την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν υποχρεώσεις για τα πλέι οφ του Europa League (με Σάμσουσπορ και Ριέκα, αντίστοχα) και την ΑΕΚ που παίζει με την Αντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League.

Οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στο μίνι σεμινάριο είναι οι εξής:

Τα οκτώ δευτερόλεπτα για τους τερματοφύλακες: Από τα έξι δευτερόλεπτα που είχαν ως χρόνο οι τερματοφύλακες να κρατήσουν την μπάλα, πλέον μπορούν οκτώ. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό αν ξεπεράσουν το όριο, η αντίπαλη ομάδα θα κερδίζει κόρνερ και όχι έμμεσο φάουλ.

Τι θα κάνει ο διαιτητής στα οκτώ δευτερόλεπτα: Μόλις βλέπει ότι ο τερματοφύλακας καθυστερεί θα σηκώνει το χέρι του και κάνει την ανάλογη ένδειξη (μετρώντας αντίστροφα, σύμφωνα με την οδηγία από τα πέντε δευτερόλεπτα).

Η επανέναρξη του παιχνιδιού με «dropped ball»: Αν σε κάποια φάση το παιχνίδι σταματήσει, αλλά ο διαιτητής δεν είναι σίγουρος για το ποια ομάδα είχε την κατοχή, τότε η μπάλα ανήκει στην ομάδα που ακούμπησε τελευταία.

Τέλος οι κάρτες στους εξωγηπεδικούς μετά την επαφή με την μπάλα: Η τιμωρία για όποιον αγγίξει την μπάλα (ποδοσφαιριστής, προπονητής, αποβληθείς παίκτης) είναι το έμμεσο φάουλ και όχι η κίτρινη κάρτα.

Το οφσάιντ θα κρίνεται στην τελευταία επαφή: Η νέα αυτή αλλαγή είναι καθοριστική και για το VAR ώστε να υπάρχουν πιο ακριβείς αποφάσεις. Μέχρι πρότινος κρίνονταν στην πρώτη επαφή.

Εκτέλεση πέναλτι με διπλή επαφή: Η εκτέλεση του πέναλτι επαναλαμβάνεται στο ενδεχόμενο που ο παίκτης αγγίξει τη μπάλα με το πόδι ή ακούσια. Σε περίπτωση που αυτός δεν σκοράρει, θα υπάρχει υπόδειξη για φάουλ υπέρ της αμυνόμενης ομάδας.

Ανανέωση και στον ρόλο του βοηθού διαιτητή: Ο βοηθός διαιτητή όταν πραγματοποιείται εκτέλεση πέναλτι θα στέκεται πλέον, στην γραμμή τέρματος, δηλαδή στην θεωρητική γραμμή του οφσάιντ. Στόχος να υπάρχει ακριβέστερος έλεγχος σχετικά με το αν πραγματοποιούνται παραβάσεις από τους παίκτες.

Προβλέπεται και ανακοίνωση των αποφάσεων του VAR από τα μεγάφωνα των γηπέδων και θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει ο Λανουά. Σκόπευε να το εντάξει στην Super League, με σχετικό μάθημα στο σεμινάριο των διαιτητών της Ξάνθης. Όμως, έκανε πίσω και κατάργησε το μάθημα χωρίς περεταίρω εξήγηση. Με βάση αυτή την καινοτομία, ο διαιτητής δεν θα κάνει απλώς υποδείξεις με τα χέρια του σχετικά με το τί κρίθηκε στο VAR, αλλά θα το ανακοινώνει από το μικρόφωνο Θα μπορεί να εξηγήσει συνοπτικά στους φιλάθλους και στους τηλεθεατές τον λόγο που πάρθηκε η εκάστοτε απόφαση στο VAR.