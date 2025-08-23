Αυλαία στην Super League για τον Ολυμπιακό απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης – Όλο το πρόγραμμα

O νταμπλούχος Ολυμπιακός υποδέχεται στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ.Καραϊσκάκης» τον Αστέρα Τρίπολης (23/8, 20.00) στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της νέας Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ξεκινήσουν νικηφόρα τη νέα σεζόν και να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Αρκάδων μπαίνοντας με το δεξί στη νέα χρονιά, κατά την οποία φυσικά θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν τα σκήπτρα τους.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε 23 ποδοσφαιριστές για το συγκεκριμένο παιχνίδι, με τα προβλήματα ωστόσο να μην λείπουν, αφού εκτός έχουν μείνει οι Ρεμί Καμπελά και Γκάμπριελ Στρεφέτσα που κουβαλούν τιμωρίες, αλλά και ο τραυματίας Ρομάν Γιάρεμτσουκ.

Στα θετικά για τους Πειραιώτες είναι η επιστροφή του Ζέλσον Μαρτίνς ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και ο Βάσκος τεχνικός αποφάσισε να τον συμπεριλάβει κανονικά στην αποστολή για την αναμέτρηση με τους Αρκάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διαθέσιμος για την πρεμιέρα είναι και ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης από την Κ23, με τον νεαρό επιθετικό να συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας από την περασμένη Τρίτη. Τέλος, εκτός για αγωνιστικούς λόγους έμεινε ο Ρουμπέν Βέζο.

Αναλυτικά, η αποστολή: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Ντιόγκο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Αγγελάκης.

Από την άλλη ο Σάββας Παντελίδης, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Τόμπι Αλάγκμπε και Ζούνιορ Μεντιέτα, αλλά και τον τιμωρημένο Φρόκου. Εκτός αποστολής είναι και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ντάνι Φερνάντεθ, ο οποίος χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Για πρώτη φορά στην αποστολή ο Ρόμπερτ Ιβάνοφ.

Αναλυτικά η αποστολή του Αστέρα: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Καλλαντζή, Μπαρτόλο, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου.

Δράση σε «Βικελίδης» και Αγρίνιο

Στο άλλο ματς που γίνεται την ίδια ώρα, ο Άρης φιλοξενεί τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με τους «κίτρινους» να θέλουν τη νίκη για να ξεκινήσουν θετικά την χρονιά εντός συνόρων. Ο Τάσος Δώνης και ο Τίνο Καντεβέρε ολοκλήρωσαν την αποθεραπεία τους και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή, την πρώτη για το νέο πρωτάθλημα, ενώ αντίθετα εκτός έμεινε ο Ντουντού.

Αναλυτικά η αποστολή του Άρη: Majkic, Αθανασιάδης, Tejero, Fadiga, Mendyl, Frydek, Pedro Alvaro, Fabiano Leismann, Sundberg, Brabec, Racic, Monchu Rodriguez, Jensen, Morutan, Mamadou Gning, Carles Perez, Diandy, Misehouy, Loren Moron, Kadewere, Δώνης, Γιαννιώτας, Παναγίδης».

Η ομάδα του Βόλου από την άλλη ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη με στόχο να ξεκινήσει θετικά το πρωτάθλημα απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο. Ο Χουάν Φεράντο γνωστοποίησε την αποστολή που αποτελείται από 20 παίκτες.

Αναλυτικά η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Τασιούρας, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τριανταφύλλου, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Μπουζούκης, Χουάνπι, Λάμπρου, Ασεχνούν, Πίντσι, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί και Χάμουλιτς.

Τέλος ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο στο ματς που κλείνει την πρώτη αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι δύο ομάδες που θα έχουν τους ίδιους στόχους τη νέα χρονιά, θα κοντραριστούν για το πρώτο πολύτιμο τρίποντο. Και οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν να βρεθούν στα playoffs των θέσεων 5-8.