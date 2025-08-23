Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Ολυμπιακός – Αστέρας (pics)
Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θα παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα
Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2025/26 κάνει πρεμιέρα απόψε (23/8). Ο Ολυμπιακός, για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, θα αντιμετωπίσει στις 20:00 τον Αστέρα στο «Γ. Καραϊσκάκης», με στόχο τη νίκη στο ξεκίνημα της προσπάθειας διατήρησης των εγχώριων σκήπτρων.
Στο φαληρικό γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση των νταμπλούχων Ελλάδας με τους Αρκάδες βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Ο έμπειρος τεχνικός θέλει να δει τους διεθνείς και να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται, καθώς σε λίγες μέρες (αρχές Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια) η Εθνική Ελλάδος θα ριχτεί στη «μάχη» των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, με αντιπάλους τις Λευκορωσία και Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο φαληρικό γήπεδο:
